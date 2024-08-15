Bloomberg: Apple работает над настольным устройством с роботизированной рукой

По словам журналиста Bloomberg Марка Гурмана (Mark Gurman), компания Apple, в поисках новых источников дохода, приступила к разработке дорогостоящего настольного устройства, сочетающего в себе дисплей, похожий на iPad, и роботизированную конечность.

Руководит разработкой Кевин Линч (Kevin Lynch), он занимает должность вице-президента по технологиям, курировал разработку беспилотного автомобиля Apple и до недавнего времени управлял созданием программного обеспечения, отвечающего за мониторинг показателей здоровья в Apple Watch.

По данным Гурмана, новое устройство должно стать центром системы «Умный дом». Кроме того, оно сможет использоваться для видеоконференций и дистанционного управления средствами обеспечения безопасности дома. Дисплей устройства можно будет наклонять в любую сторону и вращать на 360 градусов при использовании. О других особенностях работы продукта пока что не сообщается. Официальный представитель Apple в разговоре с Гурманом отказался от комментариев по поводу нового продукта.

Новинка призвана стать более продвинутой альтернативой таким продуктам, как смарт-дисплей Echo Show 10 от Amazon и уже снятый с производства смарт-экран Portal от Meta. По информации источников Гурмана, Apple одобрила проект под кодовым названием J595 еще в 2022 году, но к активной фазе разработки команда приступила только несколько месяцев назад.

Предполагается, что устройство будет выпущено на рынок в 2026 или 2027 годах. По предварительным расчетам цена устройства составит около $1000.