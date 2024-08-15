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16 августа, 2024
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В Epic Games Store началась раздача Death’s Gambit: Afterlife

Epic Games Store

В Epic Games Store можно бесплатно забрать игру Death’s Gambit: Afterlife и стартовый набор Albany для World of Warships. Акция действует до 22 августа 20:00 по бакинскому времени.

Death’s Gambit: Afterlife — это 2D-платформер в жанре экшен с широким функционалом RPG, в котором нужно играть за агента смерти. В Steam у проекта рейтинг одобрения составляет 81%.

В набор Albany для World of Warships входят, помимо внутриигровых предметов, американский премиум-крейсер II уровня Albany со слотом в Порту.

На следующей неделе Epic Game Store бесплатно отдаст хоррор The Callisto Protocol от создателей Dead Space и шутер Gigantic: Rampage Edition.

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