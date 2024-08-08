Epic Game Store бесплатно отдает шутер CYGNI: All Guns Blazing и файтинг DNF DUEL

В Epic Game Store можно бесплатно забрать две игры: CYGNI: All Guns Blazing и DNF DUEL, а также комплект с бесплатной легендой Кондуит для Apex Legends. Акция действует до 15 августа 20:00 по бакинскому времени.

CYGNI: All Guns Blazing — это классический шутер в жанре bullet-hell. Игроки хвалят игру за красивую графику, спецэффекты и увлекательный геймплей.

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DNF DUEL – видеоигра в жанре файтинг, она является спин-оффом серии Dungeon & Fighter. В игре предусмотрено девять различных режимов, включая рейтинговые матчи.

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На следующей неделе Epic Game Store бесплатно отдаст пиксельный экшен Death’s Gambit: Afterlife и стартовый набор Albany в World of Warships.