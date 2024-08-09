Суперкомпьютер Fugaku в виртуальной версии теперь можно развернуть в AWS

Японский научный центр RIKEN Center for Computational Science представил виртуальную версию своего суперкомпьютера Fugaku, которую можно запустить в AWS. Суперкомпьютер Fugaku был признан самым производительным в мире в 2020 году. Машина удерживала этот титул в течение пару лет, в 2022 году лидером стала Frontier — первая экзафлопсная система.

Центр намерен упростить желающим использование системы Fugaku, поэтому в RIKEN решили создать виртуальную версию, способную работать в облаке или на других локальных компьютерах. «Просто построить машину со 160 тыс. узлами не достаточно. Ценность Fugaku заключается не только в аппаратном обеспечении, но и в программных решениях, включая приложения. Мы внедрили эту суперкомпьютерную среду непосредственно в облако, чтобы расширить возможности приложений и добиться гораздо большего эффекта, чем при использовании одной машины», — отметил директор RIKEN Сатоши Мацуока.

Первая версия Virtual Fugaku, выпущенная на этой неделе, доступна в виде Singularity-образа. Она предназначена для запуска на Arm-процессорах Amazon Graviton3E, которые оптимизированы для задач HPC/ИИ. Как и процессоры Fujitsu A64FX в Fugaku, они используют инструкции Scalable Vector Extension (SVE). Основная ОС — RHEL 8.10. ПО собрано с использованием GCC 14.1 и библиотеки OpenMPI, которая поддерживает EFA.

В будущем возможно портирование Virtual Fugaku и на другие архитектуры. В RIKEN даже рассматривают Virtual Fugaku как стандартную платформу для использования программных HPC-решений. Если суперкомпьютерные центры по всему миру примут этот формат, пользователи оценят богатство библиотеки ПО. Но некоторые эксперты полагают, что такая концепция, вероятно, не является верным решением. HPC-задачи часто связаны с использованием оборудования, оптимизированного под конкретные цели, поэтому вряд ли, что одна программная платформа подойдет всем заинтересованным сторонам.