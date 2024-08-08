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8 августа, 2024
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Представлена платформа MediaTek Helio G100 с поддержкой камер до 200 Мп

MediaTek Helio G100

Компания MediaTek представила платформу Helio G100 для недорогих смартфонов (около $150). Ключевой особенностью SoC стала поддержка камер с высоким разрешением сенсора.

Helio G100 производится компанией TSMC по 6 нм техпроцессу. В его состав входит 8-ядерный CPU с двумя производительными ядрами Cortex-A76 (2,2 GHz) и шестью энергоэффективными Cortex-A55 (2,0 GHz). В роли графического процессора выступил Arm Mali-G57 MC2.

Поддерживаются камеры с разрешением до 200 Мп, экраны с разрешением 2520 х 1080 пикселей и кадровой частотой 120 Hz, оперативная память стандарта LPDDR4X и накопители UFS 2.2.

Заявлена поддержка технологии VoLTE и режима Elevator Mode, который позволяет быстро восстанавливать соединение с мобильной сетью после выхода из зоны без покрытия (например, из лифта).

Смартфоны на базе MediaTek Helio G100 появятся на рынке в ближайшее время.

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