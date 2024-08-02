Робот-стоматолог выполнил первую в мире процедуру на зубах человека

Бостонская компания Perceptive представила первого в мире автономного робота- стоматолога, управляемого искусственным интеллектом, который самостоятельно провел процедуру на зубах живого человека. Робот справился примерно в восемь раз быстрее, чем мог бы сделать это человек-дантист.

Пока что робот выполняет только одну процедуру — опиливает зубы для предстоящей установки коронок. Это примерно двухчасовая процедура, которую стоматологи обычно делят на два визита. Разработчики утверждают, что робот может справится с этим примерно за 15 минут. Более того, он безопасно проводит обработку зубов даже неспокойно ведущему себя пациенту.

До начала операции врач проводит сканирование ротовой полости пациента ручным ОКТ-сканером. На основании полученных снимков, которые позволяют с 90-процентной точностью обнаружить все полости в зубах, производится постановка задачи искусственному интеллекту (которая также обсуждается с пациентом). После этого робот приступает к работе. По словам Perceptive, это происходит быстро, точно и безболезненно, кроме того, возможно, по более сниженной цене, чем работа врача-человека.

«Роботизированная система Perceptive, управляемая искусственным интеллектом, изменит стоматологию. Благодаря оптимизации процедур повысится комфорт пациентов. Расширенные возможности визуализации, в частности внутриротовой сканер, предоставляют беспрецедентную детализацию, которая позволит диагностировать проблемы на более раннем этапе с большей точностью и позволит нам более эффективно взаимодействовать с пациентами. Такая эффективность позволяет больше сосредоточиться на индивидуальном уходе за пациентами и сокращает время пребывания в кресле, что позволяет нам эффективно лечить больше пациентов», — отмечает Карим Заклама, доктор стоматологических наук, стоматолог общей практики и член клинического консультативного совета Perceptive.

Предложенное решение пока не одобрено для клинического использования, поэтому роботы-стоматологи еще нескоро появятся в арсенале врачей. Должно пройти несколько лет, прежде чем общественность получит доступ к такому виду лечения.