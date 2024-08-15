Lenovo Group представила финансовые результаты I квартала 2024/25 гг.

Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) (далее Группа) представляет результаты первого квартала 2024/25 финансового года. Выручка Группы выросла на 20% по сравнению с предыдущим годом и составила 15,4 млрд долларов США, чистая прибыль увеличилась на 65% год к году и составила 315 млн долларов США. Доля доходов от бизнеса, не связанного с ПК, в общей структуре доходов Группы увеличилась на пять пунктов по сравнению с предыдущим годом и достигла исторического максимума в 47%. Представленные результаты подтверждают уверенное следование компанией выбранной стратегии, эффективную операционную деятельность ее глобального бизнеса и постоянный фокус на инновациях.
Lenovo хорошо подготовлена к эпохе гибридного ИИ. Портфель компании включает ПК с ИИ; серверы ИИ, поддерживающие все основные архитектуры; а также широкий набор решений и интегрированных услуг ИИ. Расходы Lenovo на НИОКР в этом направлении выросли на 6% по сравнению с прошлым годом и составили 476 млн долларов США.
В мае 2024 года Lenovo заключила стратегическое соглашение с Alat, дочерней компанией PIF, об инвестициях в форме конвертируемых облигаций и выпуске варрантов. Это сотрудничество позволит ускорить трансформацию Группы за счет приобретения большей финансовой гибкости, что послужит дополнительным импульсом для роста бизнеса Lenovo на Ближнем Востоке и укреплению присутствия компании в глобальной цепочке поставок. Сделки в рамках данного соглашения подлежит одобрению акционеров и регулирующих органов.
«Отличное начало финансового года было обусловлено нашей четкой стратегией, усердной работой по ее реализации, нашими постоянными инновациями и операционным совершенством, а также преимуществами нашего глобального присутствия. Забегая вперед, скажу, что благодаря нашему портфелю решений с полным набором функций ИИ мы хорошо подготовлены, чтобы стать лидером в эпоху гибридного ИИ; и мы намерены использовать огромные возможности ИИ на полную для роста всего нашего бизнеса. Я уверен, что в условиях восстановления ИТ-рынка сочетание наших высоких показателей и постоянного прогресса в области гибридного ИИ позволит нам и дальше добиваться устойчивого роста и повышения рентабельности» — сказал Ян Юаньцин – главный исполнительный директор Lenovo и председатель совета директоров.
Основные финансовые показатели:
|Q1 FY 24/25
Млн долл. США
|Q1 FY 23/24
Млн долл. США
|Процент изменений/рост
|Выручка компании
|15,447
|12,900
|20%
|Доход до вычета налогов
|313
|228
|37%
|Чистый доход
(прибыль держателей акций)
|243
|177
|38%
|Чистый доход
(прибыль, относящаяся к акционеру-нерезиденту HKFRS)1
|315
|191
|65%
|Базовый доход на акцию
(центы США)
|1.99
|1.48
|0.51
Intelligent Devices Group (IDG): Двузначный рост выручки и высокая рентабельность, победа в области персонального искусственного интеллекта
Показатели группы за первый квартал 24/25 финансового года:
- IDG продемонстрировала двузначный рост выручки за квартал, составивший 11,4 млрд долларов США, и почти на 1 пункт улучшила операционную маржу в годовом исчислении.
- Подразделение ПК сохранило лидерство как по количеству поставок, так и по количеству активаций устройств, занимая 23% мирового рынка и опережая его по темпам роста.
- Направления мобильных устройств (смартфоны и планшеты) — продемонстрировали уверенный рост выручки в годовом исчислении на уровне около 30%, причем наибольший рост наблюдался в премиальном сегменте.
Возможности для устойчивого роста:
- Lenovo IDG получила много положительных отзывов о своей первой линейке ПК с искусственным интеллектом для китайского рынка (будут представлены в Европе и по всему миру на выставках IFA и Tech World позже в этом году). Что дает компании с оптимизмом смотреть на укрепление своего лидерства в этом сегменте в будущем. Рынок ПК вступает в новый цикл обновления за счет ИИ. По оценкам IDC к 2027 году эта категория вырастет до более 50% от общего объема рынка ПК.
Infrastructure Solutions Group (ISG): Сверхрост и повышенная рентабельность, развитие гибридной инфраструктуры
Показатели группы за первый квартал 24/25 финансового года:
- Группа инфраструктурных решений достигла рекордной квартальной выручки в размере 3,2 млрд долл.США, что на 65% больше аналогичного показателя прошлого года.
- Совокупная выручка от направлений СХД, программного обеспечения и услуг достигла значительного роста на 59% в годовом исчислении, установив новый рекорд.
- Доходы серверного направления выросли на 50%, благодаря уникальным преимуществам предлагаемого компанией портфеля на базе жидкостного охлаждения Neptune, спрос на который будет увеличиваться на фоне растущих потребностей отрасли в устойчивых решениях для обеспечения рабочей нагрузки ИИ.
Возможности для устойчивого роста:
- ISG продолжит развивать ключевые стратегические партнерства и создавать инфраструктурные платформы, поддерживающие гибридные решения ИИ, а также оптимизировать портфель своих продуктов и сервисов для малого и среднего бизнеса.
Solutions and Services Group (SSG): Двузначный рост маржи, создание корпоративного искусственного интеллекта
Показатели группы за первый квартал 24/25 финансового года:
- 13-й квартал подряд SSG демонстрирует двузначный рост выручки год к году. Выручка за отчетный период составила 1,9 млрд долларов США.
- Операционная маржа в первом квартале составила более 20%, став основным драйвером роста финансовых показателей Группы.
- Доля доходов от управляемых услуг и проектных решений выросла на три пункта по сравнению с предыдущим годом и составила 55% от общей выручки SSG.
Возможности для устойчивого роста:
- Ожидается, что услуги ИИ будут расти почти в два раза быстрее, чем рынок в целом, и в ближайшие несколько лет станут основным драйвером рынка ИТ-услуг.
- Lenovo продолжит внедрять ИИ в свои решения для цифровизации рабочих мест, гибридные облака и решения для устойчивого развития.
- SSG будет разрабатывать больше услуг на базе ИИ, чтобы стимулировать внедрение этой технологии среди своих заказчиков, ускорять их цифровую трансформацию и обеспечить измеряемую рентабельность инвестиций в ИИ для своих клиентов.
Основные события в области ESG
- Lenovoзаняла десятое место в рейтинге Gartner Supply Chain Top 25 за 2024 год среди глобальных компаний всех отраслей с самыми эффективными цепочками поставок. Известный ежегодный рейтинг составляется по множеству критериев, включая финансовые показатели и данные о корпоративной социальной ответственности, а также мнение общественности.
- Lenovoназначила Дага Фишера на должность директора по безопасности и искусственному интеллекту, расширив его существующие полномочия в области безопасности до управления ИИ, включая продвижение корпоративной политики группы в области ИИ и работу с Комитетом по вопросам ИИ.
- В июле Lenovo объявила о назначении Толга Куртоглу новым директором по технологиям, который сменит Йонг Руи и будет способствовать дальнейшему развитию технологического видения и лидерства группы в области ИИ. В то же время компания объявила о создании новой бизнес-группы Emerging Technology Group, в задачи которой входит инкубирование и коммерциализация новых технологий. Группу новых технологий возглавит Йонг Руи.