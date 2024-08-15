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16 августа, 2024
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Lenovo Group представила финансовые результаты I квартала 2024/25 гг.

Lenovo

Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) (далее Группа) представляет результаты первого квартала 2024/25 финансового года. Выручка Группы выросла на 20% по сравнению с предыдущим годом и составила 15,4 млрд долларов США, чистая прибыль увеличилась на 65% год к году и составила 315 млн долларов США. Доля доходов от бизнеса, не связанного с ПК, в общей структуре доходов Группы увеличилась на пять пунктов по сравнению с предыдущим годом и достигла исторического максимума в 47%. Представленные результаты подтверждают уверенное следование компанией выбранной стратегии, эффективную операционную деятельность ее глобального бизнеса и постоянный фокус на инновациях.

Lenovo хорошо подготовлена к эпохе гибридного ИИ. Портфель компании включает ПК с ИИ; серверы ИИ, поддерживающие все основные архитектуры; а также широкий набор решений и интегрированных услуг ИИ. Расходы Lenovo на НИОКР в этом направлении выросли на 6% по сравнению с прошлым годом и составили 476 млн долларов США.

В мае 2024 года Lenovo заключила стратегическое соглашение с Alat, дочерней компанией PIF, об инвестициях в форме конвертируемых облигаций и выпуске варрантов. Это сотрудничество позволит ускорить трансформацию Группы за счет приобретения большей финансовой гибкости, что послужит дополнительным импульсом для роста бизнеса Lenovo на Ближнем Востоке и укреплению присутствия компании в глобальной цепочке поставок. Сделки в рамках данного соглашения подлежит одобрению акционеров и регулирующих органов.

«Отличное начало финансового года было обусловлено нашей четкой стратегией, усердной работой по ее реализации, нашими постоянными инновациями и операционным совершенством, а также преимуществами нашего глобального присутствия. Забегая вперед, скажу, что благодаря нашему портфелю решений с полным набором функций ИИ мы хорошо подготовлены, чтобы стать лидером в эпоху гибридного ИИ; и мы намерены использовать огромные возможности ИИ на полную для роста всего нашего бизнеса. Я уверен, что в условиях восстановления ИТ-рынка сочетание наших высоких показателей и постоянного прогресса в области гибридного ИИ позволит нам и дальше добиваться устойчивого роста и повышения рентабельности» — сказал Ян Юаньцин – главный исполнительный директор Lenovo и председатель совета директоров.

Основные финансовые показатели: 

  Q1 FY 24/25

Млн долл. США

 Q1 FY 23/24

Млн долл. США

 Процент изменений/рост
Выручка компании 15,447 12,900 20%
Доход до вычета налогов 313 228 37%
Чистый доход

(прибыль держателей акций)

 243 177 38%
Чистый доход

(прибыль, относящаяся к акционеру-нерезиденту HKFRS)1

 315 191 65%
   
Базовый доход на акцию

(центы США)

 1.99 1.48 0.51

Intelligent Devices Group (IDG): Двузначный рост выручки и высокая рентабельность, победа в области персонального искусственного интеллекта

Показатели группы за первый квартал 24/25 финансового года:

  • IDG продемонстрировала двузначный рост выручки за квартал, составивший 11,4 млрд долларов США, и почти на 1 пункт улучшила операционную маржу в годовом исчислении.
  • Подразделение ПК сохранило лидерство как по количеству поставок, так и по количеству активаций устройств, занимая 23% мирового рынка и опережая его по темпам роста.
  • Направления мобильных устройств (смартфоны и планшеты) — продемонстрировали уверенный рост выручки в годовом исчислении на уровне около 30%, причем наибольший рост наблюдался в премиальном сегменте.

Возможности для устойчивого роста:

  • Lenovo IDG получила много положительных отзывов о своей первой линейке ПК с искусственным интеллектом для китайского рынка (будут представлены в Европе и по всему миру на выставках IFA и Tech World позже в этом году). Что дает компании с оптимизмом смотреть на укрепление своего лидерства в этом сегменте в будущем. Рынок ПК вступает в новый цикл обновления за счет ИИ. По оценкам IDC к 2027 году эта категория вырастет до более 50% от общего объема рынка ПК.

Infrastructure Solutions Group (ISG): Сверхрост и повышенная рентабельность, развитие гибридной инфраструктуры

Показатели группы за первый квартал 24/25 финансового года:

  • Группа инфраструктурных решений достигла рекордной квартальной выручки в размере 3,2 млрд долл.США, что на 65% больше аналогичного показателя прошлого года.
  • Совокупная выручка от направлений СХД, программного обеспечения и услуг достигла значительного роста на 59% в годовом исчислении, установив новый рекорд.
  • Доходы серверного направления выросли на 50%, благодаря уникальным преимуществам предлагаемого компанией портфеля на базе жидкостного охлаждения Neptune, спрос на который будет увеличиваться на фоне растущих потребностей отрасли в устойчивых решениях для обеспечения рабочей нагрузки ИИ.

Возможности для устойчивого роста:

  • ISG продолжит развивать ключевые стратегические партнерства и создавать инфраструктурные платформы, поддерживающие гибридные решения ИИ, а также оптимизировать портфель своих продуктов и сервисов для малого и среднего бизнеса.

Solutions and Services Group (SSG): Двузначный рост маржи, создание корпоративного искусственного интеллекта

Показатели группы за первый квартал 24/25 финансового года:

  • 13-й квартал подряд SSG демонстрирует двузначный рост выручки год к году. Выручка за отчетный период составила 1,9 млрд долларов США.
  • Операционная маржа в первом квартале составила более 20%, став основным драйвером роста финансовых показателей Группы.
  • Доля доходов от управляемых услуг и проектных решений выросла на три пункта по сравнению с предыдущим годом и составила 55% от общей выручки SSG.

Возможности для устойчивого роста:

  • Ожидается, что услуги ИИ будут расти почти в два раза быстрее, чем рынок в целом, и в ближайшие несколько лет станут основным драйвером рынка ИТ-услуг.
  • Lenovo продолжит внедрять ИИ в свои решения для цифровизации рабочих мест, гибридные облака и решения для устойчивого развития.
  • SSG будет разрабатывать больше услуг на базе ИИ, чтобы стимулировать внедрение этой технологии среди своих заказчиков, ускорять их цифровую трансформацию и обеспечить измеряемую рентабельность инвестиций в ИИ для своих клиентов.

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