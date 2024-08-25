Warhorse Studios на Gamescom 2024 показала 25 минут геймплея Kingdom Come: Deliverance II. Сиквел начинается на том же самом месте, где завершилась первая часть: Индржих из Скалицы везет письмо в замок Троски. Разработчики уверяют, что новым игрокам не обязательно знать сюжет первой игры для полного погружения, ибо предусмотрено введение в курс дела через флешбэки, закрывающие пробелы и придающие нужный контекст повествованию.

В Kingdom Come: Deliverance II будут доступны две локации. Первая – это земли Богемии, которые представляют из себя дикие просторы с разбросанными по карте замками. Вторая – это город Куттенберг (Кутна-Гора). Туда главный герой попадет позже, двигаясь по сюжету.

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Боевая система мало отличается от первой части, но разработчики серьезно улучшили анимации, заодно снизив крайне высокий порог вхождения. Кроме того, был расширен арсенал. Также были доработаны и рукопашные схватки. Новинка – примитивный огнестрел (пищали). Лучшая стратегия – это сразу выстрелить в сторону врага, чтобы затем переключиться на ближний бой.

Релиз Kingdom Come: Deliverance II состоится 11 февраля 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series. На всех платформах уже открылись предзаказы: на ПК игра стоит $60. Расширенное издание включает сезонный пропуск, в который войдет три сюжетных дополнения.