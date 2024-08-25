Warhorse Studios на Gamescom 2024 показала 25 минут геймплея Kingdom Come: Deliverance II. Сиквел начинается на том же самом месте, где завершилась первая часть: Индржих из Скалицы везет письмо в замок Троски. Разработчики уверяют, что новым игрокам не обязательно знать сюжет первой игры для полного погружения, ибо предусмотрено введение в курс дела через флешбэки, закрывающие пробелы и придающие нужный контекст повествованию.
В Kingdom Come: Deliverance II будут доступны две локации. Первая – это земли Богемии, которые представляют из себя дикие просторы с разбросанными по карте замками. Вторая – это город Куттенберг (Кутна-Гора). Туда главный герой попадет позже, двигаясь по сюжету.
Боевая система мало отличается от первой части, но разработчики серьезно улучшили анимации, заодно снизив крайне высокий порог вхождения. Кроме того, был расширен арсенал. Также были доработаны и рукопашные схватки. Новинка – примитивный огнестрел (пищали). Лучшая стратегия – это сразу выстрелить в сторону врага, чтобы затем переключиться на ближний бой.
Релиз Kingdom Come: Deliverance II состоится 11 февраля 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series. На всех платформах уже открылись предзаказы: на ПК игра стоит $60. Расширенное издание включает сезонный пропуск, в который войдет три сюжетных дополнения.