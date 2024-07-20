Завершился полуфинал ораторского чемпионата на азербайджанском языке

В целях содействия развитию азербайджанского языка успешно завершился полуфинальный этап ораторского чемпионата «Расскажи историю на родном языке», организованного «Академией Дикции» при поддержке Nar.

19 человек приняли участие в полуфинале ораторского чемпионата под названием «Расскажи историю на родном языке», в ходе которого проводились всесторонние тренинги по таким темам, как важность выбора содержания, использование языка тела и голоса, создание связи с аудиторией и передача запоминающегося посыла во время выступления. 11 участников, прошедших в финал благодаря превосходным ораторским навыкам, будут оценены по уровню профессионализма публичных выступлений и награждены на заключительном этапе 1 августа.