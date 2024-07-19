Глобальный сбой в IT-инфраструктуре из-за ошибки в программном обеспечении CrowdStrike

Сегодня многие пользователи по всему миру столкнулись с серьезными проблемами в работе серверов и IT-инфраструктуры из-за ошибки в программном обеспечении компании CrowdStrike.

Основная проблема связана с дефектным обновлением драйвера безопасности, что вызвало массовые ошибки типа «синий экран смерти» (BSOD) на устройствах под управлением Windows. Это привело к глобальным сбоям в работе различных сервисов, включая авиалинии, банки и даже службы экстренной помощи.

Среди пострадавших организаций оказались крупные авиалинии и аэропорты. Например, аэропорты в Лондоне, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе столкнулись с проблемами в отображении информации о рейсах, что привело к значительным задержкам и отменам рейсов. Компания EasyJet призвала своих клиентов прибывать в аэропорты как минимум за три часа до вылета, чтобы справиться с задержками, вызванными необходимостью вручную обрабатывать данные пассажиров.

Компания CrowdStrike подтвердила наличие проблемы и заявила, что инцидент не связан с кибератакой или взломом. «Проблема была идентифицирована и локализована, исправление уже выпущено. Мы продолжаем работать с клиентами, чтобы минимизировать последствия», — говорится в заявлении компании.

Microsoft также предпринимает меры по устранению проблем на своих серверах Azure и других сервисах, что должно помочь восстановить нормальную работу пострадавших систем. Однако для полного устранения проблемы пользователям потребуется вручную загрузить Windows в безопасном режиме и удалить дефектный драйвер.

Этот инцидент уже назвали крупнейшим IT-сбоем за всю историю, так как он затронул тысячи сервисов и инфраструктур по всему миру. Эксперты предупреждают, что восстановление нормальной работы может занять значительное время.