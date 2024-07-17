Представлен процессор MediaTek Dimensity 7350 для смартфонов среднего уровня

Компания MediaTek представила процессор Dimensity 7350, предназначенный для мобильных устройств среднего класса. Он изготавливается с применением 4-нм техпроцесса второго поколения от TSMC.

В состав процессора входит восемь ядер: два ядра Cortex-A715 с частотой до 3 GHz и шесть ядер Cortex-A510. Заявлена поддержка оперативной памяти стандарта LPDDR5 и накопителей UFS 3.1.

Dimensity 7350 имеет встроенный графический процессор Mali G610 MC4, блок MediaTek NPU 657 для выполнения задач с использованием технологий искусственного интеллекта и сопроцессор обработки изображений Imagiq 765 ISP, поддерживающий сенсоры камер с разрешением до 200 Мп, запись видео 4K при 30 fps и съемку с 14-битным HDR.

Поддерживаются дисплеи только с разрешением Full HD+ и частотой до 144 Hz. Имеется поддержка 5G, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.

Первые устройства с новым процессором Dimensity 7350 ожидаются в ближайшее время.