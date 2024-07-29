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29 июля, 2024
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Amazon ведет разработку собственных ИИ-процессоров для снижения зависимости от Nvidia

Amazon

Компания Amazon в новой лаборатории в Остине (Техас) разрабатывает собственные ИИ-процессоры, чтобы ограничить свою зависимость от Nvidia, компании-монополиста на рынке технологий для искусственного интеллекта.

Разработка ведется силами Annapurna Labs, подразделением облачного бизнеса AWS, которую Amazon приобрела в 2015 году. Уже готовы прототипы ускорителей.

Решение Amazon предложит лучшее по сравнению с Nvidia соотношение цены и производительности вычислительных компонентов на 40-50%, отметил вице-президент AWS по вычислениям и сетевым решениям Дэвид Браун.

На данное время AWS контролирует примерно треть рынка облачных вычислений.

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