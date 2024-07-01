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2 июля, 2024
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В Telegram появились панель мини-приложений, платные медиа и поиск историй

Telegram

Telegram получил очередное обновление. Теперь в мессенджере можно сворачивать мини-приложения, монетизировать каналы с помощью платных фото и видео, искать истории по хештегам или местоположению, а также размещать ссылки в историях прямо поверх изображения с помощью нового виджета.

Панель мини-приложений

Теперь мини-приложения можно сворачивать в панель в нижней части экрана. Это позволяет отвечать на сообщения и открывать другие мини-приложения. После этого можно вернуться к использованию приложения на том же месте.

Оплата медиаконтента Telegram Stars

Подписчики получат доступ к платному контенту только после того, как отправят автору выбранное им количество «Звезд». Авторы контента могут обменивать заработанные «Звезды» на вознаграждение в Toncoin или использовать их для покупки рекламы в Telegram. Все операции проводятся «практически без комиссии».

Поиск историй по хештегу и геопозиции

Теперь истории можно находить по хештегам и геопозиции. В результатах поиска отображаются только те истории, которые можно просматривать всем пользователям. Истории с другими настройками приватности отображаться не будут.

Виджет для отображения ссылок в историях

Premium-пользователи Telegram смогут применить к своей истории виджет с предпросмотром фото или видео.

Для предпросмотра можно выбрать светлый или темный фон в зависимости от истории. Также можно добавить свой текст, который будет отображаться вместо ссылки.

Все нововведения уже доступны в последней версии приложения для Android и iOS.

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