QNAP выпускает Qsirch 5.4.1 с улучшенный семантическим поиском на основе ИИ и точным поиском изображений на NAS

Компания QNAP Systems, ведущий новатор в области компьютерных, сетевых решений и решений для хранения данных, представила Qsirch 5.4.1. Благодаря новым функциям, таким как семантический поиск изображений на основе искусственного интеллекта, поиск похожих изображений и быстрый предварительный просмотр содержимого документа, пользователи NAS смогут насладиться более точным и удобным поиском файлов, что значительно повысит их производительность.

Qsirch — это поисковая система для QNAP NAS, позволяющая пользователям быстро находить нужные файлы среди огромных объемов данных. Помимо использования поиска по ключевым словам для файлов, изображений, видео, PDF-документов и электронных писем, теперь пользователи смогут воспользоваться преимуществами семантического поиска на основе искусственного интеллекта в новой версии Qsirch 5.4.1, которая использует модель искусственного интеллекта, способную анализировать намерения и контекст запросов пользователя. Семантический поиск позволяет быстро находить точные результаты, используя подсказки и фразы, написанные естественным языком.

«Qsirch всегда был лучшим инструментом повышения производительности пользователей QNAP NAS. Чтобы поднять планку с помощью Qsirch, мы интегрировали семантический поиск на основе искусственного интеллекта, который потенциально может значительно повысить производительность. Мы очень ценим отзывы, которые получили от наших бета-тестеров семантического поиска в Qsirch 5.4.0. Именно они позволили команде разработчиков QNAP произвести существенную оптимизацию данного решения и представить Qsirch 5.4.1, — сказал Амол Наркхеде (Amol Narkhede), старший менеджер по продуктам QNAP. — В эпоху искусственного интеллекта семантический поиск на его основе позволяет преодолеть ограничения традиционного поиска по ключевым словам, и дает возможность использовать ваши повседневные поисковые привычки для поиска нужного контента с более высокой точностью».

Ключевые особенности Qsirch 5.4.1:

Семантический поиск на основе искусственного интеллекта. Использование естественного языка для создания подробных подсказок (поддерживается 23 языка) для эффективной фильтрации результатов поиска.

Поиск похожих изображений. Исследуйте похожие изображения из результатов поиска. Пользователи могут легко найти похожие изображения или фотографии, хранящиеся на их QNAP NAS.

Быстрый просмотр документов. После поиска файлов пользователи могут быстро просмотреть содержимое, абзацы, соответствующие ключевым словам, или несколько релевантных предложений из файла на панели предварительного просмотра.

Для установки Qsirch 5.4.1 требуется 64-разрядное сетевое хранилище на базе x86 с объемом оперативной памяти не менее 8 ГБ, операционная система QTS 5.0.1 (или новее) или QuTS Hero h5.0.1 (или новее). Чтобы использовать все функции семантического поиска, необходимо установить QNAP AI Core из Центра приложений.

Получить больше информации о Qsirch 5.4.1 можно по этой ссылке: https://www.qnap.com/go/software/qsirch.