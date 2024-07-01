Для Mac вышло приложение с анимированными мухами для очистки заполненной корзины

Для Apple Mac вышло приложение BananaBin, которое напомнит пользователям что пора чистить «Корзину».

Когда объем хранящихся в «Корзине» данных достигает определенного порога, вокруг нее начинают летать анимированные мухи, тем самым привлекая внимание пользователя. Отогнать мух от «Корзины» можно с помощью курсора мыши, но вскоре они снова появятся. С каждым часом использования компьютера, мух на экране будет становиться только больше. Если же очистить «Корзину», тем самым избавиться от ненужных файлов и освободить место на диске, то мухи исчезнут сами.

В настройках Bananabin пользователи могут указать пороговое значение, которое могут занимать удаленные файлы. Есть три варианта: «Дворник» — мухи будут появляться, когда в «Корзину» переместится более 10 Mb данных, «Переработчик» — 1 Gb и «Мусорщик» 10 Gb.

В настоящее время приложение распространяется бесплатно, но после выхода из стадии бета-тестирования разработчики планируют взимать небольшую единовременную плату с пользователей.

Для корректной работы Bananabin приложению требуются специальные права и разрешение на полный доступ к диску.