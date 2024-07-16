В Steam проходит фестиваль файтингов с хорошими скидками

В Steam началась тематическая распродажа — фестиваль файтингов. Акция продлится до 22 июля. Пользователей ждут не только предложения с выгодными скидками, а также подарки в магазине предметов за очки.
Некоторые предложения распродажи:
- Tekken 8 — 40%;
- Guilty Gear Strive — 50%;
- Granblue Fantasy Versus: Rising — 40%;
- SoulCalibur IV — 90%;
- Streets of Rage 4 — 60%;
- Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 — 60%;
- Samurai Shodown — 80%;
- Hellish Quart — 45%.
Полный список уценённых игр можно посмотреть по этой ссылке.