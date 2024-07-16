В Steam проходит фестиваль файтингов с хорошими скидками

В Steam началась тематическая распродажа — фестиваль файтингов. Акция продлится до 22 июля. Пользователей ждут не только предложения с выгодными скидками, а также подарки в магазине предметов за очки.

Некоторые предложения распродажи:

Tekken 8 — 40%;

Guilty Gear Strive — 50%;

Granblue Fantasy Versus: Rising — 40%;

SoulCalibur IV — 90%;

Streets of Rage 4 — 60%;

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 — 60%;

Samurai Shodown — 80%;

Hellish Quart — 45%.

Полный список уценённых игр можно посмотреть по этой ссылке.