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17 июля, 2024
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В Steam проходит фестиваль файтингов с хорошими скидками

Steam

В Steam началась тематическая распродажа — фестиваль файтингов. Акция продлится до 22 июля. Пользователей ждут не только предложения с выгодными скидками, а также подарки в магазине предметов за очки.

Некоторые предложения распродажи:

  • Tekken 8 — 40%;
  • Guilty Gear Strive — 50%;
  • Granblue Fantasy Versus: Rising — 40%;
  • SoulCalibur IV — 90%;
  • Streets of Rage 4 — 60%;
  • Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 — 60%;
  • Samurai Shodown — 80%;
  • Hellish Quart — 45%.

Полный список уценённых игр можно посмотреть по этой ссылке.

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