spot_img
17 июля, 2024
ДомойТелекомНовости операторовNar поздравляет абитуриентов с окончанием вступительных экзаменов

Nar поздравляет абитуриентов с окончанием вступительных экзаменов

Nar

Абитуриенты, набравшие самые высокие баллы на вступительных экзаменах в университеты, будут награждены специальными призами от Nar. Поощряя их упорный труд и самоотверженность, Nar мотивирует молодые таланты достигать новых высот в своей академической и профессиональной карьере. Их успех также послужит положительным примером для будущих абитуриентов.

Предоставляя абитуриентам такие передовые технологические и коммуникационные ресурсы, как последние модели смартфонов и телефонные номера с балансом 700 AZN, Nar обеспечивает их готовность к университетской жизни. Эта инициатива подчеркивает приверженность Nar поддержке образования и развитию потенциала азербайджанской молодежи. В соответствии с целями ООН в области устойчивого развития, мобильный оператор выделяет образование как основное направление своей стратегии корпоративной социальной ответственности (КСО).

Предыдущая статья
Компания Bakcell представила функцию «Тарифный советник» на основе искусственного интеллекта в своем приложении
Следующая статья
В Steam проходит фестиваль файтингов с хорошими скидками
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,029ФанатыМне нравится
1,017ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
710ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»

Please enter CoinGecko Free Api Key to get this plugin works.