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31 июля, 2024
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В Steam проходит «Фестиваль башенной защиты»

Steam

В Steam проходит очередная распродажа — «Фестиваль башенной защиты», где со скидками можно приобрести различные игры жанра Tower Defence. Некоторые скидки доходят до 90%.

Tower Defence-  это игры, в которых нужно оборонять базу от наступающих волн монстров, выстраивая укрепления и улучшая сооружения. В списке уцененных игр есть как классические представители данного направления, так и новинки из раннего доступа. Кроме того, присутствуют и демоверсии всевозможных проектов.

Некоторые предложения:

  • Artisan HD – скидка 10%;
  • Kingdom Rush 5: Alliance TD — скидка 10%;
  • Cataclismo — скидка 20%;
  • Dome Keeper — скидка 60%;
  • Outpost: Infinity Siege — скидка 30%;
  • The Riftbreaker — скидка 45%;
  • Orcs Must Die! 3 — скидка 80%;
  • Stronghold: Definitive Edition — скидка 34%;
  • Kingdom Two Crowns — скидка 75%.

Акция будет действовать до 5 августа 21:00 по бакинскому времени.

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