В Steam проходит «Фестиваль башенной защиты»

В Steam проходит очередная распродажа — «Фестиваль башенной защиты», где со скидками можно приобрести различные игры жанра Tower Defence. Некоторые скидки доходят до 90%.

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Tower Defence- это игры, в которых нужно оборонять базу от наступающих волн монстров, выстраивая укрепления и улучшая сооружения. В списке уцененных игр есть как классические представители данного направления, так и новинки из раннего доступа. Кроме того, присутствуют и демоверсии всевозможных проектов.

Некоторые предложения:

Artisan HD – скидка 10%;

Kingdom Rush 5: Alliance TD — скидка 10%;

Cataclismo — скидка 20%;

Dome Keeper — скидка 60%;

Outpost: Infinity Siege — скидка 30%;

The Riftbreaker — скидка 45%;

Orcs Must Die! 3 — скидка 80%;

Stronghold: Definitive Edition — скидка 34%;

Kingdom Two Crowns — скидка 75%.

Акция будет действовать до 5 августа 21:00 по бакинскому времени.