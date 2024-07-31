В Steam проходит «Фестиваль башенной защиты»

В Steam проходит очередная распродажа — «Фестиваль башенной защиты», где со скидками можно приобрести различные игры жанра Tower Defence. Некоторые скидки доходят до 90%.
Tower Defence- это игры, в которых нужно оборонять базу от наступающих волн монстров, выстраивая укрепления и улучшая сооружения. В списке уцененных игр есть как классические представители данного направления, так и новинки из раннего доступа. Кроме того, присутствуют и демоверсии всевозможных проектов.
Некоторые предложения:
- Artisan HD – скидка 10%;
- Kingdom Rush 5: Alliance TD — скидка 10%;
- Cataclismo — скидка 20%;
- Dome Keeper — скидка 60%;
- Outpost: Infinity Siege — скидка 30%;
- The Riftbreaker — скидка 45%;
- Orcs Must Die! 3 — скидка 80%;
- Stronghold: Definitive Edition — скидка 34%;
- Kingdom Two Crowns — скидка 75%.
Акция будет действовать до 5 августа 21:00 по бакинскому времени.