В расширенную PS Plus в июле войдут Remnant II, приквел Final Fantasy VII и другие игры

Компания Sony опубликовала список игр, которые станут доступны подписчикам PS Plus Extra и Premium в июле. Владельцы расширенной подписки получат 13 игр, в число которых входят Remnant II, Crisis Core: Final Fantasy VII и Pathfinder: Wrath of the Righteous.

Игры для PS Plus Extra и Premium:

Remnant II (PS5);

Crisis Core: Final Fantasy VII (PS4, PS5);

Mount & Blade II: Bannerlord (PS4, PS5);

The Jackbox Party Pack 9 (PS4, PS5);

Pathfinder: Wrath of the Righteous (PS4, PS5);

No More Heroes 3 (PS4, PS5);

Travis Strikes Again: No More Heroes Complete Edition (PS4);

Deadcraft (PS4);

Steep (PS4).

Игры для PS Plus Premium (PS VR2, Classics):

Job Simulator (PS VR2);

Summoner (PS4, PS5);

Ratchet and Clank Size Matters (PS4, PS5);

Jeanne d’Arc (PS4, PS5).

Все игры станут доступны с 17 июля.