Sony ZV-E10 II: беззеркальная камера для блогеров

Компания Sony представила ZV-E10 II — новую модель в серии беззеркальных камер ZV, ориентированных на блогеров и создателей контента для социальных сетей. Новинка получилась компактной и легкой, ее размеры составляют всего 121 x 68 x 54 мм при весе 377 гр.

В новой камере Sony продолжила тенденцию переноса функций с более дорогих камер на более доступные модели. ZV-E10 II получила матрицу от Sony A6700 и FX30, процессор от Sony A7SIII и FX6, а также большинство возможностей, которые дают эти камеры. Sony ZV-E10 II оснащена 26-мегапиксельной матрицей APS-C Exmor R CMOS и процессором обработки изображений BIONZ XR, которые повышают скорость обработки изображений и чувствительность.

Несмотря на то, что новинка лишена механического затвора, чипа AI и встроенной стабилизации изображения, она предлагает несколько функций, ориентированных на видео. К ним относятся улучшенная стабилизация видео с 1,5-кратным кадрированием, автофокусировка с 759 точками, распознавание людей и животных, и поддержка 10-битной цветной записи 4:2:2 для профессионального редактирования.

Камера способна записывать видео UHD (3840×2160) со скоростью до 60 к/с из передискретизированного изображения 6K (5976×3356) без объединения пикселей или пропуска строк. Поддерживается высокоскоростная проводная передача данных через порт USB 3.2 Type-C. Питание обеспечивается аккумулятором NP-FZ100 емкостью 2280 мАч.

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Sony ZV-E10 II поступит в продажу в черном и белом цветах корпуса в конце июля по цене $1000. Комплект, включающий саму камеру и новый объектив Sony E PZ 16-50mm f/3.5-5.6 OSS II, будет предложен за $1100. Отдельно объектив будет продаваться за $300.