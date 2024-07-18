В Epic Games Store началась раздача Arcade Paradise и Maid of Sker

В Epic Games Store можно бесплатно забрать сразу две игры: Arcade Paradise и Maid of Sker. Предложение действует до 25 июля 19:00 по бакинскому времени.
Arcade Paradise — это приключенческая ретро-аркада в стиле 1990-х годов, разработанная Nosebleed Interactive и изданная Wired Productions. Игрокам предстоит превратить старую прачечную в лучший зал игровых автоматов. В Steam у игры 89% положительных отзывов.
Maid of Sker — игра в жанре survival horror от первого лица, разработанная и изданная Wales Interactive. Геймерам предстоит понять, что произошло с некогда процветающим отелем. Игра получила в Steam 80% положительных отзывов.
На следующей неделе Epic Games Store раздаст платформенный боевик F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch.