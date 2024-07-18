Представлена облегченная версия GPT-4o Mini от OpenAI, которая заменит GPT-3.5 для всех пользователей

Сегодня компания OpenAI представила упрощенную версию своей самой мощной большой языковой модели GPT-4o. При этом, GPT-4o Mini обладает более высокой производительностью, чем GPT-3.5.

«Мы думаем, что GPT-4o Mini действительно соответствует миссии OpenAI — сделать более доступный для людей алгоритм искусственного интеллекта. Если мы хотим, чтобы искусственный интеллект приносил пользу в каждом уголке мира, в каждой отрасли, в каждом приложении, мы должны сделать его гораздо более доступным», — отмечают в компании.

Теперь пользователи ChatGPT на тарифах Free, Plus и Team могут использовать GPT-4o Mini вместо GPT-3.5 Turbo. Пользователи на тарифе Enterprise получат такую возможность на следующей неделе. Это означает, что языковая модель GPT-3.5 больше не будет доступна для пользователей ChatGPT, но ее по-прежнему смогут задействовать разработчики через соответствующий API, если они не планируют перейти на GPT-4o Mini. Когда именно доступ к GPT-3.5 будет закрыт полностью, пока неизвестно.

Языковая модель GPT-4o Mini поддерживает работу с текстом, изображениями, аудио- и видеоконтентом. В эталонном тесте MMLU новая языковая модель OpenAI набрала 82%. Для сравнения, результат GPT-3.5 в этом же тесте составляет 70%, GPT-4o — 88,7%, а Gemini Ultra — 90%. Конкурирующие с GPT-4o Mini языковые модели Claude 3 Haiku и Gemini 1.5 Flash набрали в этом тесте 75,2% и 78,9% соответственно.