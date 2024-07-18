TCL представил два бюджетных смартфона с экранами NXTPAPER

Компания TCL представила две модели недорогих смартфонов 50 XL NXTPAPER и 50 XE NXTPAPER. Экраны смартфонов получили поддержку фирменной технологии NXTPAPER, которая призвана уменьшить количество бликов, снизить негативное воздействие синего цвета на зрение и обеспечить глазам комфорт, при этом сохраняя яркие цвета.

TCL 50 XL NXTPAPER оборудован 6,8-дюймовым экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Hz и частотой дискретизации сенсора 240 Hz. Смартфон построен на базе процессора Snapdragon 6100+, получил 6 Gb оперативной памяти и накопитель на 128 Gb.

В состав основной камеры входят 50 Мп сенсор, сверхширокоугольный модуль 5 Мп и датчик глубины 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры составляет 32 Мп. За автономность отвечает аккумулятор на 5010 мАч, есть поддержка быстрой зарядки мощностью 18 Вт.

TCL 50 XE NXTPAPER оснащен 6,6-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, частотой обновления 90 Hz и частотой дискретизации касаний 180 Hz. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп. Объем памяти — 4/128 Gb. Остальные характеристики аналогичны модели 50 XL.

Оба смартфона получили поддержку сетей 5G, чип NFC, стереодинамики и боковой сканер отпечатков пальцев. Поставляются аппараты с предустановленной ОС Android 14.

Цена TCL 50 XL NXTPAPER в Китае составляет $199, а TCL 50 XE NXTPAPER — $149.