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18 июля, 2024
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Купите смартфон от Bakcell по эксклюзивному предложению

Bakcell

Хорошие новости для абонентов, желающих обновить свой смартфон от компании Bakcell, которая является лидером в области инновационных продуктов и услуг! Абоненты, купившие смартфон в рассрочку в магазинах Bakcell, получат в подарок один из специальных тарифов на 18 месяцев.

Тарифный пакет, включающий 350 минут внутренних звонков, 5 ГБ интернета, бесплатные сообщения WhatsApp и Telegram, будет бесплатно предоставляться абонентам, приобретающим смартфон в рамках акции. Кроме того, в зависимости от модели приобретаемого смартфона абонентам могут быть предложены и другие тарифы.

Подробную информацию об этом предложении, действительном только в официальных магазинах Bakcell, можно получить в магазинах Bakcell или на сайте www.bakcell.com.

Следует отметить, что Bakcell предоставляет инновационные услуги и продукты абонентам нашей страны в рамках новой стратегии бренда, нацеленной в будущее. В ближайшее время компания предоставит абонентам ряд новых продуктов.

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