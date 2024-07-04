Состоялся релиз Zenless Zone Zero от создателей Genshin Impact

Вышла экшен-RPG Zenless Zone Zero от китайской студии HoYoverse (ранее miHoYo), известной по Genshin Impact и Honkai: Star Rail.
Действие игры происходит в постапокалиптическом мире, где современную цивилизацию практически полностью уничтожили сверхъестественные бедствия «Каверны». Последним убежищем стал город Нью-Эриду, чьи тайны предстоит разгадать отряду главных героев.
Zenless Zone Zero — это условно-бесплатный проект, который будет постоянно обновляться контентом. Игроков уже ждут три сюжетные главы, несколько миссий агентов, несколько открытых городских локаций и многое другое.
Игра доступна для загрузки на ПК, PS5, iOS и Android. На ПК игру можно скачать через лаунчер HoYoPlay или в Epic Games Store. В Steam она не ожидается. Экшен хотят выпустить и на Xbox со Switch, но порты пока не анонсировали.