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18 июля, 2024
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Состоялся анонс EA Sports FC 25 – дебютный трейлер, детали и скриншоты

EA Sports FC 25

Компания Electronic Arts анонсировала EA Sports FC 25 — следующую часть футбольного симулятора. Игра выйдет 27 сентября 2024 года.

EA Sports FC 25

В игре появится поддержка трассировки лучей и особый режим «Rush 5 на 5», который разработчики назвали «новым способом играть в мини-футбол с друзьями». Игроки смогут объединяться, чтобы собрать свою команду и управлять любимыми футболистами.

Полностью были переработали тактические основы, которые предоставят игрокам больший стратегический контроль. Новую систему называется FC IQ. В игре используется улучшенная ИИ-модель, созданная на основе данных реальных матчей. Она позволит игрокам использовать больше ролей для футболистов и лучше управлять тактикой.

Игроки смогут использовать динамические точки старта карьеры, которые позволят воссоздать в игре главные события реального мира футбола. Впервые появится режим карьеры для женских команд.

Предзаказ на EA Sports FC 25 уже открыт. Стоимость стандартного издания составляет $70, Ultimate Edition — $100 (7 дней раннего доступа). Страница игры уже появилась в Steam.

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