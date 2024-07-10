Сорвалась сделка между Oracle и xAI

xAI, ИИ-стартап Илона Маска (Elon Musk) отказался от планов по расширению сотрудничества с компанией Oracle, пишет The Wall Street Journal. Вчера, Маск сообщил в соцсети X, что xAI прекратил переговоры с облачным провайдером о сделке на $10 млрд. по поводу расширения аренды вычислительных мощностей. Стартап сам построит «самый мощный кластер для обучения ИИ-моделей в мире с большим запасом».

Многолетнее соглашение об аренде у Oracle запланированного к строительству суперкомпьютера на чипах NVIDIA уже было на стадии подписания, но переговоры зашли в тупик из-за того, что Маска не устроили сроки строительства, которые предложил Oracle. В свою очередь, Oracle заявил об отсутствии доступа к адекватному источнику энергии для работы ИИ-суперкомпьютера в выбранном xAI регионе.

В итоге Маск заявил, что «самый мощный суперкомпьютер в мире» будет построен стартапом в Мемфисе (штат Теннесси, США) и начнет свою работу осенью 2025 года. Также он сообщил, что в течение нескольких месяцев xAI развернет кластер из 100 тыс. ускорителей NVIDIA H100 с жидкостным охлаждением, а летом следующего года запустит еще один кластер из 300 тыс. ускорителей NVIDIA B200.

xAI уже арендует у Oracle около 16 тыс. ускорителей NVIDIA, что делает его одним из крупнейших клиентов провайдера облачных услуг. Стартап также использует для работы сервисы AWS и резервные мощности в ЦОД соцсети X.