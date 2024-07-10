Коммутатор QNAP 100GbE QSW-M7308R-4X обновляется до уровня управления L3 Lite

Компания QNAP Systems, ведущий разработчик вычислительных и сетевых решений, а также решений для хранения данных, сегодня объявила о выпуске управляемого коммутатора 100GbE QSW-M7308R-4X, поддерживающего новейшую версию QSS Pro с возможностями управления L3 Lite. Благодаря резервированию MC-LAG для обеспечения бесперебойной коммутируемой сети, QSW-M7308R-4X помогает предприятиям эффективно управлять высокоскоростной сетевой инфраструктурой среднего и крупного масштаба в рамках ограниченного бюджета и ускоряет работу приложений с высокой пропускной способностью, включая потоковое видео 4K/8K, большие данные, искусственный интеллект и AV-over-IP.

«Коммутатор 100GbE с портами высокой плотности позволяет предприятиям удобно масштабировать сеть в соответствии с растущими требованиями, — отмечает менеджер по продуктам QNAP Джерри Денг (Jerry Deng). — Коммутатор QSW-M7308R-4X L3 Lite повышает гибкость управления корпоративной сетью и обеспечивает масштабируемость для безопасной высокоскоростной сетевой инфраструктуры предприятия, тем самым значительно снижая затраты на обслуживание и управление».

QSW-M7308R-4X имеет двенадцать сетевых портов: четыре оптоволоконных порта 100GbE QSFP28 и восемь оптоволоконных портов 25GbE SFP28. Интерфейс 25GbE SFP28 также обратно совместим с 10GbE SFP+ и 1GbSFP. В QSW-M7308R-4X используется новейшее программное обеспечение для управления сетью QNAP Switch System (QSS) Pro, которое обеспечивает уровень управления L3 Lite, включая настройки IP (IPv4, IPv6, DNS), статическую маршрутизацию, DHCP-сервер, SNTP и расширенные функции VLAN.

Это программное обеспечение также поддерживает агрегацию каналов нескольких шасси (MC-LAG) для обеспечения бесперебойной работы сети коммутаторов, обеспечивая высокую доступность и отказоустойчивость. Благодаря функциям IGMP Snooping и управлению SNMP, а также мастеру AV-over-IP, QSW-M7308R-4X может подключать несколько конечных точек AV и пересылать многоадресный трафик, чтобы избежать перегрузки сети и передачи ненужных данных. Это уменьшает задержку и повышает эффективность сетевого подключения, одновременно оптимизируя управление сетью. Все модели QSW-M7308R-4X, поставляемые с QSS, можно обновить для использования QSS Pro.