Samsung разрабатывает аналог Apple Vision Pro

Компания Samsung разрабатывает собственную гарнитуру смешанной реальности под кодовым названием «Moohan». Об этом сообщили источники издания Business Insider. Устройство должно стать аналогом Vision Pro от Apple.

Утверждается, что Samsung разрабатывает гарнитуру совместно с Google и Qualcomm, которые отвечают за программное и аппаратное обеспечение соответственно. Предполагается, что устройство будет работать на базе флагманского процессора для AR-гарнитур Snapdragon XR2 Gen2+. Шлем получит более качественные дисплеи, чем в Apple Vision Pro. Это скорее всего 4K Micro OLED-матрицы производства Samsung Display. Гарнитура будет работать автономно и в связке со смартфонами Galaxy.

Первая AR-гарнитура от Samsung находится уже на стадии финальной разработки, версию для разработчиков запустят в этом октябре. Модель для потребителей выйдет в начале 2025 года, вместе с презентацией линейки смартфонов Galaxy S25. Цена устройства неизвестна.