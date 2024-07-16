Чип со встроенным ChatGPT имплантировали прямо в мозг человека

Компания Synchron, специализирующаяся на разработке интерфейсов «мозг — компьютер» или Brain-Computer Interface (BCI), объявила об интеграции ChatGPT от OpenAI в свою платформу. Ожидается, что разработка позволит парализованным людям свободно общаться с другими людьми.

В подобных системах и без того использовался искусственный интеллект. Новая функция делает работу интерфейса еще более простой и удобной для его носителя. Она может автоматически генерировать подсказки для текстовых сообщений и общения в чатах, классифицируя их по контексту и учитывая эмоции человека. При этом уточняется, что Synchron не передает OpenAI данные о работе мозге пользователя BCI.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Генеральный директор и основатель Synchron Том Оксли заявил, что разработка компании не просто поможет людям, а вернет их к полноценной жизни. С помощью ChatGPT, встроенного в нейрочип, система может помогать носителю генерировать текст или даже аудио со скоростью обычного человеческого разговора. Сам чип имплантируется в кровеносный сосуд на поверхности двигательной коры головного мозга через яремную вену.