Ремастер Dead Rising выйдет 19 сентября

Компания Capcom назвала дату релиза Dead Rising Deluxe Remaster, игра выйдет 19 сентября на ПК (Steam), PS5 и Xbox Series X/S в цифровом виде. Релиз физической версии состоится в ноябре.

По сути, Dead Rising Deluxe Remaster это полноценный ремейк. Разработчики обновили графику с помощью движка RE Engine, а также ввели множество улучшений: например, переработали интерфейс, добавили автосохранения и возможность ходить при стрельбе. Появилась поддержка режима 4K/60 FPS. Для запуска игры потребуется Windows 10 или 11, как и DirectX в 12 версии.

Минимальные требования:

Процессор: Intel Core i7-6700 или AMD Ryzen 5 3400G;

Оперативная память: 16 Gb;

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Gb) или AMD Radeon RX 580.

Рекомендуемые требования:

Процессор: Intel Core i7-8700 или AMD Ryzen 5 3600;

Оперативная память: 16 Gb;

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070Ti или AMD Radeon RX 5700.

Требования для разрешения 4К и 60 FPS:

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080 или AMD Radeon RX 6900 XT.

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Стоимость стандартного издания Dead Rising Deluxe Remaster составляет $50, расширенного с дополнительными костюмами — $60. За предзаказы, которые уже доступны, полагаются бонусы в виде дополнительных костюмов для Фрэнка и фоновой музыки.