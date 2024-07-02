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3 июля, 2024
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Представлен VAIO Vision+ 14: самый легкий портативный монитор в мире весом 325 грамм

VAIO Vision+ 14

Бренд VAIO представил портативный монитор Vision+ 14, вес которого составляет всего 325 гр. Согласно заявлению производителя, это самая легкая модель в своем классе. Несмотря на малый вес, монитор обладает очень прочной конструкцией и по части характеристик не уступает более тяжелым аналогам.

VAIO Vision+ 14 был представлен в рамках 10-й годовщины независимости бренда. Раньше бренд принадлежал Sony, под которым она выпускала персональные компьютеры, но в 2014 году компания продала свой бизнес по производству ПК.

Габариты монитора составляют 312 x 211 x 12,4 мм (3,9 мм в самом тонком месте). VAIO Vision+ 14 получил дисплей диагональю 14-дюймов с разрешением 1920×1400 пикселей и соотношением сторон 16:10. Максимальная яркость подсветки — 400 нит. Заявлены 100% охват гаммы sRGB, антибликовое покрытие и углы обзора 178°.

Для подключения предусмотрены два порта USB Type-C с альтернативной функцией DisplayPort. При этом, модель потребляет только 4 Вт и может передавать другим устройствам до 60 Вт.

VAIO

Комплектная подставка позволяет поднимать портативный дисплей для удобной работы в связке с ноутбуком. Весит подставка 440 гр, больше, чем сам монитор.

Цена VAIO Vision+ 14 составляет $340. Монитор уже поступил в продажу в Японии.

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