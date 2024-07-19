Представлен моноблок Asus M3702 на базе AMD Ryzen 5 7520U

Компания Asus представила в Индии моноблочный компьютер M3702, предназначенный для домашнего и офисного использования.

Устройство получило 27-дюймовый экран с разрешением Full HD, широкими углами обзора и антибликовым покрытием. Соотношение экрана к корпусу составляет 91%. Поддерживается полное покрытие цветового диапазона sRGB, также имеется сертификат TÜV Rheinland для снижения нагрузки на глаза.

В основе Asus M3702 лежит процессор AMD Ryzen 5 7520U с четырьмя ядрами и восемью потоками, который работает на частоте до 4,1 GHz. Встроенная графика — Radeon 610M на архитектуре RDNA2, что позволяет играть в относительно легкие игры. Моноблок оснащен оперативной памятью LPDDR5 объемом 16 Gb и накопителем NVMe PCIe 3.0 SSD емкостью до 1 Tb.

В число портов входят кардридер 2-в-1 для SD и MMC карт, RJ45 Gigabit Ethernet, выход HDMI 1.4, вход HDMI 1.4, три USB 3.2 Gen 1 Type-A, один USB 2.0 Type-A и один USB 3.2 Gen 1 Type-C. Также присутствует веб-камера с защитной шторкой. За звук отвечают встроенные динамики с поддержкой Dolby Atmos и встроенные микрофоны с двойным шумоподавлением. Компьютер работает под управлением операционной системы Windows 11.

Цена моноблока Asus M3702 пока не сообщается.