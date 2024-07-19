Google, IBM, Microsoft, OpenAI, Nvidia, Intel и другие компании объявили о создании «Коалиции за безопасный ИИ»

На Форуме безопасности в Аспене (США) было объявлено о создании «Коалиции за безопасный искусственный интеллект» (CoSAI). Главными учредителями CoSAI являются Google, IBM, Intel, Microsoft, NVIDIA и PayPal. Среди дополнительных — Amazon, Anthropic, Cisco, Chainguard, Cohere, GenLab, OpenAI и Wiz.

CoSAI представляет собой инициативу с открытым исходным кодом, которая призвана предоставить всем разработчикам рекомендации и инструменты, необходимые для создания систем искусственного интеллекта Secure-by Design. Кроме того, CoSAI будет способствовать созданию экосистемы сотрудничества для обмена методологиями с открытым исходным кодом, стандартизированными структурами и инструментами.

CoSAI будет существовать в рамках «Организации по развитию стандартов структурированной информации» (OASIS), некоммерческой группы, которая способствует развитию открытых стандартов. Отмечается три основных направления деятельности: разработка эффективных практик обеспечения безопасности ИИ, решение общих проблем в области ИИ, а также безопасность приложений на базе искусственного интеллекта.

«Мы используем ИИ уже много лет и видим какую пользу он может приносить, но мы также признаем его возможности, которые могут быть интересны злоумышленникам. CoSAI призвана помочь малым и крупным организациям безопасно и ответственно интегрировать ИИ, использовать его преимущества в своих экосистемах и одновременно снизить все потенциально связанные с этим риски», — говорится в заявлении Хизер Адкинс (Heather Adkins), вице-президента Google по кибербезопасности.