Ноутбук ASUS ExpertBook P5 получил процессоры Intel Lunar Lake

Компания ASUS представила ноутбук ExpertBook P5, который предложит процессоры Intel Lunar Lake нового поколения. Устройство выполнено в легком и тонком цельнометаллическом корпусе.

ASUS ExpertBook P5 оснащен 14-дюймовым дисплеем с антибликовым покрытием с разрешением 2.5K и частотой обновления 144 Hz. Крышка ноутбука может откидываться на 180 градусов.

По словам производителя, процессоры Core Ultra 200V (Lunar Lake) совместно с нейроблоком (NPU) обеспечивают впечатляющие вычислительные ИИ-возможности. Общий показатель производительности ноутбука с учетом возможностей CPU, GPU и NPU составит более 100 TOPS. В ноутбуке предусмотрено до 32 Gb оперативной памяти стандарта LPDDR5X-8333 и до двух SSD PCIe 4.0 общим объемом до 3 Tb.

Отмечается наличие у ноутбука инновационной технологии охлаждения, которая оптимизирует отвод тепла вне зависимости от того, открыта или закрыта крышка ноутбука. Есть поддержка Wi-Fi 7, клавиатура с ходом клавиш 1,5 мм, веб-камера со шторкой и сканер отпечатков пальцев. Вес ноутбука составляет всего 1,3 кг. В качестве предустановленной операционной системы используется Windows 11 Pro с защитой BIOS коммерческого класса NIST-155.

Ожидается, что в продажу ASUS ExpertBook P5 поступит во второй половине этого года. Цена пока не названа.