Huawei открыла в Шанхае исследовательский центр на 35 тыс. рабочих мест

В рамках проекта Qingpu компания Huawei создала в Шанхае новый масштабный исследовательский комплекс Huawei Lianqiu Lake R&D Center площадью более 10,5 млн. м². Объем инвестиций в проект составил около $1,4 млрд.

Новый исследовательский центр будет специализироваться на разработке инновационных технологий в различных сферах. Здесь будет осуществляться разработка чипов HiSilicon, технологий в сфере 5G и 6G, смартфонов Huawei, автомобилей и технологий в области цифровой энергетики.

Весь комплекс разделен на восемь отдельных районов, между которыми проложены дороги, а позднее будут курсировать поезда, появятся надземные эстакады. В общей сложности в комплексе будут работать 35 тыс. ученых и инженеров Huawei. Площадь Lianqiu Lake R&D Center значительно превышает размеры Apple Park и кампуса Microsoft Redmond вместе взятых.

Реализация проекта Qingpu началась в сентябре 2021 года. Создание исследовательского центра проходило под вдохновением от комплекса Chicago Lakeside. По мнению основателя Huawei Жэня Чжэнфэя (Ren Zhengfei), дельта реки Янцзы, где расположен новый комплекс, является хорошей средой для иностранных сотрудников компании.

Huawei нуждается в усилении собственных исследований, так как на компанию наложено немало американских санкций. Ожидается, что объединив свои многочисленные центры в один, компания могла бы оптимизировать работу и существенно упростить процесс взаимодействия между разными подразделениями. Также Huawei прилагает массу усилий по поиску и привлечению талантливых специалистов, включая граждан Китая, работающих за границей.