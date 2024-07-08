Компании ULTRA Technologies и BAKOTECH провели IT Summer Day в Лянкяране

5 и 6 июля в Lankaran Springs Hotel прошло мероприятие IT Summer Day, организаторами которого выступили компании ULTRA Technologies и BAKOTECH. Гостей конференции, познакомившей участников с самыми актуальными решениями и продуктами F5 Networks, Cloudflare и NETSCOUT в области кибербезопасности, приветствовали представитель ULTRA Technologies Джейхун Миркишили, и территориальный менеджер BAKOTECH Шахмир Овсатов, Bakotech.

Первая презентация, которую провел инженер по продажам BAKOTECH Альмир Измайлов, была посвящена решениям компании F5 Networks, фокусирующимся на обеспечении информационной безопасности в мультиоблачных и гибридных средах, а также на безопасности API. Решения F5 Networks обеспечивают согласованную политику безопасности и элементы управления локальными дата-центрами, частными облаками и публичными облачными платформами. «В Азербайджане наблюдается заметный рост практически во всех сферах экономики, на каждая из них предъявляет уникальные требования к сетевой инфраструктуре и безопасности, что открывает возможности для продуктов F5 Networks. Решения этой компании должны помочь компаниям в Азербайджане с балансировкой нагрузки, управлением трафиком и безопасностью для обеспечения оптимальной производительности и защиты от киберугроз. Решения F5 Networks универсальны и могут быть применены в различных отраслях, позволяя решать общие задачи обеспечения безопасности, масштабируемости и надежности в современном цифровом мире», — подчеркнул Альмир Измайлов.

Продолжил тему обеспечения безопасности заказчиков в Азербайджане инженер по продажам BAKOTECH Маис Агаев, который рассказал, c какими вызовами сегодня сталкиваются компании в этой области и как решения всемирно известной компании Cloudflare помогают соответствовать текущим трендам. «Каждый год выявляется более 25 тысяч различных уязвимостей в web-приложениях, API и т.д. Поэтому основная проблема заключается в том, что заказчикам становится трудно осуществлять мониторинг всех возможных уязвимостей и оставаться уверенными в том, что их инфраструктура остается защищенной. Другой вызов в сфере обеспечения безопасности происходит от перехода к гибридной работе, обязывающей предоставлять доступ к корпоративной сети удаленным сотрудникам. В этой связи увеличивается потенциальная площадь возможных кибератак. Поэтому важно не только предоставить доступ к ресурсам сети таким сотрудникам, но и обеспечить его защиту. Третий вызов бросает интеграция инструментов в корпоративной среде заказчика, так как все чаще мы используем мультвендорные решения, выявляющие проблемы с их интеграцией между собой и возможностями централизованного управления экосистемой предприятия. И ответы на все эти вызовы предлагает многофункциональная среда Cloudflare», — отметил Маис Агаев. Участники конференции были посвящены в нюансы работы Web Application Firewall, защиты от DDoS-атак и других инструментов Cloudflare, включая Cloud Email Security (функция Area 1), которая помогает не только защитить электронную почту заказчиков от опасных вложений и вирусов, но и на высшем уровне обеспечивает защиту от многих видов фишинговых атак.

Заключительная презентация Альмира Измайлова была посвящена решениям компании NETSCOUT, предлагающей комплекс инструментов по обеспечению защиты и высокой производительности приложений и сети. В частности, докладчик затронул темы предотвращения сетевых угроз с помощью NDR-системы Omnis Cyber Intelligence, повышения производительность сети и приложений на примере решения nGeniusONE от NETSCOUT в области Network Performance Monitoring (NPM), а также минимизации отрицательного пользовательского опыты с помощью решения nGeniusPULSE, которое использует активные тесты для мониторинга доступности и производительности критически важных бизнес-приложений и сетей.

Официальная часть мероприятия завершилась гала-ужином, на котором общение с представителями компаний ULTRA Technologies и BAKOTECH продолжилось в неформальной обстановке. А после него для заказчиков была организована развлекательная программа, сопровождавшаяся игрой в боулинг и просмотром матчей Чемпионата Европы по футболу.