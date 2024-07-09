Logitech G309 — беспроводная мышь с «бесконечной» автономностью

Компания Logitech выпустила универсальную беспроводную мышь для геймеров G309. Аксессуар можно использовать либо с одной батарейкой АА, либо без нее, но со специальным ковриком Powerplay.

По словам производителя, время работы Logitech G309 достигает 300 часов при использовании адаптера Lightspeed или до 600 часов через Bluetooth-соединение. Весит аксессуар вместе с батарейкой 86 гр. Батарейки можно вынуть и мышь будет работать только на суперконденсаторе с питанием от коврика Powerplay. В таком случае вес новинки снижается до 68 гр.

«Она вообще никогда не разрядится, время автономной работы бесконечно», — заявил старший менеджер по продуктам Logitech Николя Метраль.

В Logitech G309 используются гибридные оптомеханические переключатели Lightforce и оптический сенсор Hero 25K с разрешением от 100 до 25 тыс. DPI, максимальной скоростью 400 IPS и поддержкой ускорения 40G. Габариты мыши составляют 120 × 64 × 39 мм.

Logitech G309 предлагается в черном и белом исполнениях за $79,99. Цена коврика Logitech G Powerplay — $120.