Насладись этим летом с кампанией «Купи один, получи тысячу» от Nar!

Nar, всегда близкий своим абонентам благодаря выгодным услугам, представляет кампанию «Купи один, получи тысячу» в рамках обновленной брендовой стратегии. В рамках самой ожидаемой кампанией года Nar обещает каждому абоненту незабываемый летний сезон.

Первая фаза кампании, включающая различные сюрпризы на протяжении всего лета, начнется 10 июля. В конкурсе, представленном на страницах Nar в социальных сетях, клиенты смогут выиграть 1000 ГБ интернета и 4 iPhone 15. Чтобы своевременно узнавать о других конкурсах с подарками в рамках кампании, следите за официальными социальными сетями Nar ( Facebook , Instagram , X и LinkedIn ).