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9 июля, 2024
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Насладись этим летом с кампанией «Купи один, получи тысячу» от Nar!

Nar

Nar, всегда близкий своим абонентам благодаря выгодным услугам, представляет кампанию «Купи один, получи тысячу» в рамках обновленной брендовой стратегии. В рамках самой ожидаемой кампанией года Nar обещает каждому абоненту незабываемый летний сезон.

Первая фаза кампании, включающая различные сюрпризы на протяжении всего лета, начнется 10 июля. В конкурсе, представленном на страницах Nar в социальных сетях, клиенты смогут выиграть 1000 ГБ интернета и 4 iPhone 15. Чтобы своевременно узнавать о других конкурсах с подарками в рамках кампании, следите за официальными социальными сетями Nar (Facebook, Instagram, X и LinkedIn).

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