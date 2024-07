LG представил серию OLED-телевизоров evo M4 с беспроводной передачей сигнала

Компания LG Electronics представила серию OLED-телевизоров evo M4 с беспроводной передачей видео и аудио с разрешением 4K, частотой обновления 144 Hz и поддержкой Dolby Vision и HDR.

Входящий в комплект поставки блок Zero Connect Box обеспечивает беспроводное соединение между телевизором и ресивером. Благодаря этому пользователи могут размещать телевизор где угодно, независимо от того, где в комнате расположены электрические розетки. Благодаря отсутствию кабелей между Zero Connect Box и LG OLED T пользователи могут наслаждаться чистым пространством. Все устройства, включая игровые и телеприставки, подключаются к Zero Connect Box.

Телевизоры серии LG OLED evo M4 будут доступны с экранами размером 65, 77, 83 и 97 дюймов. Внутри устройств установлен фирменный процессор с искусственным интеллектом LG α (Alpha) 11, который подстраивает изображение под предпочтения и привычки пользователя. Телевизоры работают на операционной системе LG WebOS 24. Аудиосистема обеспечивает звук мощностью 60 Вт, для улучшения звука используется Dolby Atmos. Есть поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1.

Цены на телевизоры: от $5 757 до $38 398.