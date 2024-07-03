За пять лет из-за роста использования ИИ выбросы парниковых газов у Google выросли на 48%

Согласно данным ежегодного экологического отчета Google, выбросы парниковых газов компанией за последние пять лет выросли на 48%. Главная причина – это расширение центров обработки данных, необходимых для развития систем искусственного интеллекта.

В 2023 году выбросы Google составили 14,3 млн. тонн углеродного эквивалента – на 13% выше показателя прошлого года. Такой скачок ставит под угрозу обязательство компании достичь «чистого нуля», то есть нулевого баланса выбросов к 2030 году.

Представители Google заявили, что опубликованные данные подчеркивают «задачу сокращения выбросов» и отмечают, что «будущее воздействие ИИ на окружающую среду сложно и трудно предсказать». Директор по устойчивому развитию Google Кейт Брандт (Kate Brandt) подтвердила приверженность компании цели достижения нулевого баланса выбросов к 2030 году. «Мы по-прежнему ожидаем, что наши выбросы продолжат расти, но до определенного момента», — заявила Брандт.

В Google отметили, что объемы, связанные с потреблением электроэнергии в центрах обработки данных, выросли на 37% за год. На них приходится четверть от всех выбросов компании. Всего за год потрачено на 25,9 тыс. ГВт⋅ч электричества больше, чем в 2022 году. Например, 1 Гвт⋅ч вырабатывает за час электростанция, которая обслуживает несколько сотен тысяч домов. Компания также сообщила о росте выбросов в цепочке поставок на 8%, что составляет 75% от общего объема выбросов компании.

Также об увеличении выбросов отчитался Microsoft, в мае компания признала, что ее выбросы выросли почти на 30% с 2020 года во многом благодаря строительству центров обработки данных. При этом Билл Гейтс отметил, что ИИ поможет найти решение климатических проблем.

Эксперты по климату выражают обеспокоенность по поводу воздействия энергоемких систем ИИ на окружающую среду. Например, аналитики Bernstein прогнозируют, что ИИ может удвоить темпы роста спроса на электроэнергию в США в ближайшие годы, поскольку такие крупные технологические гиганты, как Google, Amazon и Microsoft, объявили о планах инвестировать десятки миллиардов долларов в ИИ.