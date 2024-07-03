spot_img
4 июля, 2024
ДомойТелекомСтатьиЗа пять лет из-за роста использования ИИ выбросы парниковых газов у Google...

За пять лет из-за роста использования ИИ выбросы парниковых газов у Google выросли на 48%

Google

Согласно данным ежегодного экологического отчета Google, выбросы парниковых газов компанией за последние пять лет выросли на 48%. Главная причина – это расширение центров обработки данных, необходимых для развития систем искусственного интеллекта.

В 2023 году выбросы Google составили 14,3 млн. тонн углеродного эквивалента – на 13% выше показателя прошлого года. Такой скачок ставит под угрозу обязательство компании достичь «чистого нуля», то есть нулевого баланса выбросов к 2030 году.

Представители Google заявили, что опубликованные данные подчеркивают «задачу сокращения выбросов» и отмечают, что «будущее воздействие ИИ на окружающую среду сложно и трудно предсказать». Директор по устойчивому развитию Google Кейт Брандт (Kate Brandt) подтвердила приверженность компании цели достижения нулевого баланса выбросов к 2030 году. «Мы по-прежнему ожидаем, что наши выбросы продолжат расти, но до определенного момента», — заявила Брандт.

В Google отметили, что объемы, связанные с потреблением электроэнергии в центрах обработки данных, выросли на 37% за год. На них приходится четверть от всех выбросов компании. Всего за год потрачено на 25,9 тыс. ГВт⋅ч электричества больше, чем в 2022 году. Например, 1 Гвт⋅ч вырабатывает за час электростанция, которая обслуживает несколько сотен тысяч домов. Компания также сообщила о росте выбросов в цепочке поставок на 8%, что составляет 75% от общего объема выбросов компании.

Также об увеличении выбросов отчитался Microsoft, в мае компания признала, что ее выбросы выросли почти на 30% с 2020 года во многом благодаря строительству центров обработки данных. При этом Билл Гейтс отметил, что ИИ поможет найти решение климатических проблем.

Эксперты по климату выражают обеспокоенность по поводу воздействия энергоемких систем ИИ на окружающую среду. Например, аналитики Bernstein прогнозируют, что ИИ может удвоить темпы роста спроса на электроэнергию в США в ближайшие годы, поскольку такие крупные технологические гиганты, как Google, Amazon и Microsoft, объявили о планах инвестировать десятки миллиардов долларов в ИИ.

Предыдущая статья
LG представил серию OLED-телевизоров evo M4 с беспроводной передачей сигнала
Следующая статья
DJI представил свой первый горный электровелосипед Amflow PL
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,031ФанатыМне нравится
1,018ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
710ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»

Please enter CoinGecko Free Api Key to get this plugin works.