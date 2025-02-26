Главные тренды рынка TV в 2025 году

Современный телевизор давно перестал быть просто устройством для просмотра телепередач. Это центр домашнего развлечения, который с каждым годом становится все более умным и функциональным. Какие же тренды на рынке TV ожидают нас в 2025 году?

Тренд №1: Mini-LED

В 2025 году продолжат набирать популярность телевизоры с Mini-LED подсветкой, так как она предлагает оптимальный баланс между качеством изображения и ценой. Ключевые факторы успеха — это более доступная цена и отсутствие риска выгорания экрана, который остается актуальной проблемой для OLED-панелей. При этом качество изображения Mini-LED продолжает улучшаться и приближается к OLED, особенно в таких важных параметрах, как яркость и глубина черного цвета.

Согласно исследованию Luotu Technology, прогнозируемые поставки Mini-LED телевизоров в 2025 году достигнут 10,2 млн. единиц, значительно превысив показатели OLED-моделей, которые составят 7,1 млн. единиц. Более того, эксперты предсказывают, что к 2028 году разрыв станет еще более существенным, обеспечив трехкратное преимущество технологии Mini-LED.

В 2025 году технология Mini-LED продолжит активно развиваться, во многом благодаря китайским производителям TCL и Hisense. Так, например, TCL внедряет панели WHVA, которые сочетают преимущества VA-матрицы с широкими углами обзора, сравнимыми с OLED. Обе компании соревнуются в улучшении технологии Full Array, стремясь увеличить количество зон затемнения, улучшить контроль блюминга и повысить яркость. Актуальные флагманские модели (Hisense U8N и TCL C855) имеют около 1400 зон затемнения и максимальную яркость 3000 кд/м2 при измерении на 10% участке экрана. В новых моделях 2025 года ожидается преодоление барьера в 2000 зон затемнения и достижение яркости в 4000 кд/м2. В премиальном сегменте, конечно, характеристики будут еще лучше. Тут TCL обещает до 6500 кд/м2. Sony продолжает делать ставку на качество, разрабатывая собственную систему подсветки, способную контролировать интенсивность каждого Mini-LED, как в модели Bravia 9. В 2025 году эта компания представит новую версию телевизора с 3000 зонами затемнения и яркостью 4000 кд/м2.

Тренд №2: Увеличение диагонали

В 2025 году нас ждет устойчивый тренд на увеличение диагонали телевизоров. Если раньше телевизоры с диагональю 77” и выше были редкостью в магазинах, то теперь они занимают первые ряды в торговых залах. Этому способствует несколько факторов. Во-первых, большие телевизоры стали заметно доступнее. Производители предлагают модели с большой диагональю в разных ценовых категориях, включая бюджетный сегмент. Во-вторых, существенно выросло количество контента в формате 4K. Потребители все чаще отказываются от спутникового телевидения с его низким качеством изображения в пользу стриминговых сервисов, предлагающих видео высокого разрешения. На большом экране разница в качестве становится особенно заметной.

Компания Samsung, один из лидеров рынка, планирует выпустить свой самый большой QD-OLED телевизор с диагональю 83”. Это значительный шаг вперед, учитывая, что раньше такие модели ограничивались диагональю в 77”. Новая модель будет представлена в серии S95F. Интересной особенностью новой модели станет то, что она будет доступна с двумя типами панелей — QD-OLED и WOLED. Подобный подход уже используется в текущей линейке QN90 QNED, где применяются либо VA-матрицы, либо IPS. Кроме того, по предварительной информации, Samsung планирует выпуск огромного 100” телевизора Crystal LCD. Первоначально компания сомневалась в целесообразности выпуска столь большого телевизора, опасаясь, что модель с диагональю 100” может оказаться невостребованной. Однако успех 98” телевизора Crystal DU9000 4K изменил планы. Оказалось, что многие покупатели предпочитают большой размер экрана другим техническим характеристикам. Конкуренция также играет важную роль в этом решении. TCL и Hisense уже предлагают модели с диагональю 98” и 100” соответственно, а диагональ их телевизоров Mini-LED достигает даже 110”. Успех китайских производителей в сегменте больших телевизоров заставляет Samsung активно реагировать на рыночные изменения, поэтому новый 100” телевизор от Samsung будет ориентирован на тех, кто хочет создать домашний кинотеатр с большим экраном, не тратя огромные суммы на более дорогие технологии вроде Neo QLED или OLED.

Тренд №3: Увеличение яркости

В 2025 году производители продолжат соревноваться за показатели яркости экранов. Это соперничество обусловлено растущими требованиями к качеству изображения и особенностями современного контента. Флагманские модели LG OLED G5 и Samsung S95F демонстрируют значительный прогресс в этом направлении. Для понимания стоит сравнить текущие и будущие модели. Модели 2024 года LG OLED G4 и Samsung S95D показывают схожую яркость около 1500 кд/м2 при измерении в режиме Filmmaker, который автоматически подстраивает изображение в соответствии с освещением в комнате, на тестовом участке в 10% экрана. При полноэкранном изображении Samsung S95D достигает 330 кд/м2, тогда как LG G4 выдает 230 кд/м2.

На CES 2025 компания LG показала серию телевизоров OLED G5 с улучшенным показателем полноэкранной яркости. Показатель в более 300 кд/м2 означает менее агрессивную работу системы ABL по сравнению с предшественником. Данная технология у LG называется Primary RGB Tandem. При измерении на 10% участке экрана модели LG OLED G5 и Samsung S95F будут обеспечивать 2000 кд/м2 в режиме Filmmaker. По предварительным данным, LG G5 сможет достигать пиковой яркости до 4000 кд/м2 в других режимах, и ожидается, что Samsung представит сопоставимые показатели. В целом, уровень яркости новых моделей 2025 года вырастет примерно на 30% по сравнению с предшественниками 2024 года.

Компания TCL также активно участвует в гонке за яркость с новой серией X11H (известной в Европе как X965, а в США как QM952G). Компания представила впечатляющие характеристики. Пиковая яркость моделей этой серии достигает 6500 кд/м2, а количество зон затемнения увеличено до 14112 в 98” модели и до 10386 зон — в 85” версии.

Тренд №4: Игровая составляющая

В 2025 году производители телевизоров уделят особое внимание геймерам. Главное изменение будет связано с началом использования нового процессора MediaTek Pentonic 800, который существенно расширит игровые возможности телевизоров. До сих пор большинство производителей, включая Sony, TCL, Hisense и Philips, использующих чипы MediaTek, могли предложить только два порта HDMI 2.1. Это создавало неудобства, особенно когда один порт занимал саундбар через eARC, оставляя место только для одной игровой консоли. Компании Samsung и LG, использующие собственные процессоры, уже предлагали четыре порта HDMI 2.1. Новый процессор от MediaTek решает эту проблему. Он поддерживает четыре полноценных порта HDMI 2.1 с возможностью работы в режиме 4K при частоте обновления 120/144 Hz. Более того, процессор обеспечивает поддержку переменной частоты обновления (VRR) вплоть до 165 Hz.

Также геймеры получат следующие преимущества:

поддержку HDR10+ Gaming,

работу с Dolby Vision в разрешении 4K с частотой обновления 120 Hz,

гибридный модуль Wi-Fi/Bluetooth для геймпадов и аксессуаров,

оптимизированный алгоритм масштабирования для игр.

Новый процессор также получил улучшенный блок искусственного интеллекта, который работает на 50% быстрее и потребляет на 60% меньше пропускной способности. Это позволит более эффективно улучшить качество изображения в играх и при просмотре контента. Ожидается, что первые телевизоры с процессором MediaTek Pentonic 800 появятся в продаже в течение 2025 года.

Телевизор Samsung S95F QD-OLED также получит поддержку частоты обновления в 165 Hz. Но главное улучшение — это появление настраиваемого игрового режима, который позволит точно откалибровать изображение. По сути, это будет режим Filmmaker для игр. Это особенно важное улучшение, так как ранее правильная калибровка игрового режима в HDR на телевизорах Samsung была невозможна.

Тренд №5: Качество изображения

Компании Samsung и TCL обещают важное обновление для своих телевизоров 2025 года. Такая инновация, как внедрение технологии WHVA (Wide Viewing Angle), призвана решить одну из главных проблем LCD-телевизоров: ухудшение качества изображения при просмотре под углом. Панели WHVA представляют собой эволюцию традиционных VA-панелей. Если обычные VA-матрицы славятся отличной контрастностью, но страдают от узких углов обзора, то WHVA обещает сохранить высокую контрастность при значительно улучшенных углах обзора до 1780. Это означает, что зрители смогут наслаждаться четким и насыщенным изображением даже при просмотре телевизора сбоку.

На своей ежегодной конференции компания TCL CSOT продемонстрировала 85” WHVA-панель с разрешением 4K и частотой обновления 150 Hz, а на CES 2025 было подтверждено, что эта технология появится в телевизорах Samsung и TCL 2025 года. Это особенно важно для Samsung, поскольку компания прекратила собственное производство LCD-панелей и теперь зависит от поставщиков, таких как TCL CSOT, для своих моделей QLED и Neo QLED.

Стоит напомнить, что ранее производители уже пытались решить проблему углов обзора разными способами:

Sony использует слой X-Wide Angle, который улучшает углы обзора, но ценой повышения уровня черного,

Samsung применяет технику sub-pixel dithering, которая расширяет углы обзора, но немного снижает разрешение.

Новая технология WHVA обещает предложить более эффективное решение без существенных компромиссов. Ожидается, что она появится в премиальных моделях Samsung QLED и Neo QLED, а также в продвинутых телевизорах TCL. Это особенно важно для больших экранов, где проблема углов обзора проявляется наиболее заметно.

Тренд №6: Искусственный интеллект

Как и можно было ожидать, все производители обещают вывести работу с искусственным интеллектом в своих моделях на новый уровень. Искусственный интеллект будет не только улучшать качество изображения и звука, но и персонализировать контент под предпочтения пользователя, предлагая рекомендации на основе истории просмотров. Кроме того, искусственный интеллект поможет оптимизировать настройки телевизора в зависимости от условий просмотра и типа контента. Кроме того, многие модели получат и чат-бот с рекомендациями режимов изображения и звука. Так, например, телевизоры линейки LG G5 оснащены новейшим процессором LG Alpha 11 AI Processor Gen2 с поддержкой алгоритма масштабирования AI Super Upscaling, который улучшает качество изображения за счет повышенной яркости, более глубоких оттенков черного и точной обработки.

Компания Samsung на выставке CES 2025 также представила собственное видение развития экранов с искусственным интеллектом и индустрии дисплеев под названием Vision AI. Например, были продемонстрированы интерактивный дисплей The Premiere 5 с тройной лазерной технологией, обеспечивающей интуитивное управление, и MICRO LED Beauty Mirror — дисплей, который анализирует состояние кожи пользователей и предлагает персонализированные решения в области красоты.

Помимо этого, Samsung и OpenAI объявили о начале сотрудничества по созданию телевизора с искусственным интеллектом. Скорее всего, скоро мы получим поддержку ChatGPT во всех актуальных моделях этого производителя. А почему бы и нет? Ведь Google тоже планирует внедрить Gemini в операционную систему Google TV, что позволит пользователям в буквальном смысле разговаривать с телевизором.