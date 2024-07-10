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10 июля, 2024
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Новинка от Birbank: удобная оплата в метро и автобусах

Birbank

Первый цифровой банк страны Birbank продолжает облегчать жизнь своим клиентам. Вам больше не придется ждать перед платежными терминалами. С помощью QR-билета, созданного в мобильном приложении Birbank, пассажиры метро и автобусов могут легко оплатить проезд без физической карты в столице Баку и на территории Абшерона.

Для этого в мобильном приложении Birbank нужно перейти в раздел «Платежи и Переводы» и выбрать BakıKart. Затем вы можете выбрать карту и сумму для оплаты и создать QR-билет.

Следует отметить, что каждый QR-билет действителен только на одну поездку. Срок действия созданного билета-5 минут. В случае неиспользования билета в течение 5 минут списанная сумма возвращается на баланс клиента в течение 2 часов. Цены на билеты приведены в соответствие с тарифами BakıKart. Пассажиры могут изменить сумму проезда или создать несколько билетов QR в зависимости от маршрута. Чтобы воспользоваться новинкой, необходимо обновить мобильное приложение Birbank до последней версии.

Для дополнительной информации: https://onelink.to/fws6tw

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