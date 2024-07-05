Китай опережает США по количеству патентов на генеративный ИИ

Китай стал лидером по патентам в сфере генеративных нейросетей. Согласно отчету, опубликованному Всемирной организацией интеллектуальной собственности, в период с 2014 по 2023 годы, на Китай приходится около 70% патентных заявок в данной области.

Всего за этот период было подано 54 000 заявок, из которых 38 210 принадлежат Китаю. США занимает с большим отставанием второе место с 6 276 поданными заявками. За ними идут Южная Корея (4155), Япония (3409) и Индия (1350), у которых был самый высокий среднегодовой темп роста количества патентных заявок — 56%.

Отмечается, что доля патентов в сфере генеративных нейросетей составляет 6% от общего количества изобретений в области искусственного интеллекта. «Резкий рост патентной активности отражает последние технологические достижения и потенциал генеративного ИИ», — говорится в отчете. Наибольшее количество патентов, 17996, приходится на технологии в сфере генерации изображений и видео, 13494 патента связаны с технологиями обработки текста, 13480 патентов — с генерацией речи и музыки.

Гонка в сфере искусственного интеллекта подтолкнула китайские компании к тому, чтобы стать одними из самых активных заявителей на патенты GenAI. Шесть из десяти ведущих компаний, подавших патентные заявки, оказались китайскими. В их число входят Tencent, занимающаяся соцсетями и видеоиграми, торговая платформа Alibaba, материнская компания TikTok ByteDance, поисковый гигант и лидер в области ИИ Baidu, страховая компания Ping An Insurance, а также Китайская академия наук.

Китай стремится догнать в сфере разработки ИИ-алгоритмов OpenAI, разработчика ИИ-бота ChatGPT, и других технологических гигантов, таких как Microsoft, Alphabet, Google и Amazon. Китайские компании вывели на рынок уже более 200 больших языковых моделей. В прошлом году IT-гиганты Alibaba и Baidu сделали общедоступными собственные ИИ-боты для усиления конкуренции с зарубежными аналогами.