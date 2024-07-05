В Epic Games Store можно бесплатно получить экшен The Falconeer

Epic Games Store бесплатно отдает стандартное издание экшена The Falconeer. Предложение действует до 11 июля 19:00 по бакинскому времени.

«Парите в небесах верхом на величественной боевой птице, исследуйте поразительный водный мир и участвуйте в эпических воздушных боях в номинированной на премию BAFTA игре, созданной руками единственного разработчика, Томаса Сала», — говорится на странице проекта.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

В Steam 80% игроков отзываются об игре положительно. Хвалят необычную стилистику и оригинальный игровой процесс.

На следующей неделе Epic Games Store отдаст бесплатно пошаговую стратегию Floppy Knights.