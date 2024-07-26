HMD Crest и Crest Max – бюджетные 5G-смартфоны с селфи-камерами на 50 Мп

Компания HMD Global представила в Индии два бюджетных смартфона — Crest и Crest Max. Оба устройства получили поддержку 5G и фронтальные камеры высокого разрешения. Разница между моделями заключается в объеме памяти и наборе камер.

HMD Crest и Crest Max оснащены 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Hz. Дисплей имеет защитное стекло, а корпус имеет защиту по стандарту IP52 от пыли и влаги. В основе смартфонов лежит процессор Unisoc T760 5G, выполненный по 6-нм техпроцессу. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт.

HMD Crest получил основную камеру с разрешением 50 Мп и 2 Мп датчик глубины. HMD Crest Max имеет три модуля: 64 Мп основной датчик, 5 Мп сверхширокоугольный объектив и 2 Мп сенсор для макросъемки. Фронтальная камера у обоих смартфонов имеет разрешение 50 Мп.

Также есть поддержка Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, GPS, 3.5-мм разъем, слот для карт памяти MicroSD и два микрофона с системой OZO Audio. Смартфоны имеют ремонтопригодный корпус, можно в домашних условиях заменить экран, аккумулятор, зарядный порт и заднюю панель.

Каждая модель предлагает только одну конфигурацию памяти. Цена HMD Crest составляет $175 (6/128 Gb), HMD Crest Max — $195 (8/256 Gb). Оба смартфона поступят в продажу в августе.