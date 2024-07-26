Сегодня отмечается День системного администратора!

Ежегодно, в последнюю пятницу июля свой профессиональный праздник отмечают системные администраторы. В этом году праздник приходится на 26 июля.

Основателем праздника считается американский системный администратор Тед Кекатос (Ted Kekatos), посчитавший, что хоть раз в год системные администраторы должны чувствовать благодарность со стороны пользователей, который впервые отметил этот день 28 июля 1999 года на окраине Чикаго. На небольшой пикник собрались его коллеги из компании, занимающейся разработкой программного обеспечения. Идея пришлась по душе и другим IT-специалистам сначала в США, а затем и в других странах мира. Теперь День системного администратора является международным праздником, в котором с каждым годом участвует все больше профессионалов своего дела. Интересно, что по-английски название праздника звучит как System Administrator Appreciation Day — День благодарности системному администратору.

Своим этот праздник считают специалисты, которые управляют компьютерной системой и занимаются ее обслуживанием. В частности, обеспечивают работу локальной сети и интернета, сайтов, баз данных, аппаратного и программного обеспечения. Также к ним относятся специалисты, отвечающие за информационную безопасность, студенты, выпускники и преподаватели профильных учебных заведений. Более подробно узнать о Дне системного администратора, как его принято отмечать, и кто вообще такие системные администраторы, можно на официальном сайте этого профессионального праздника.

Вы можете поделиться фотографиями того, как отмечаете этот день, в социальных сетях, используя хештег #SysAdminDay.

Поздравляем всех системных администраторов с их профессиональным праздником!