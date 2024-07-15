Быстрое и доступное решение для резервного копирования виртуальных машин от QNAP и NAKIVO

История сотрудничества ведущего разработчика вычислительных и сетевых решений, а также решений для хранения данных QNAP Systems и компании NAKIVO, одного из ведущих разработчиков программного обеспечения для виртуализации и облачного резервного копирования, берет начало в 2017 году. Тогда впервые компании представили на рынке совместное решение на базе NAS с установленным приложением для резервирования и аварийного восстановления данных виртуальных машин. И сегодня интеграция QNAP с NAKIVO продолжает представлять собой мощное и эффективное решение. Десятки тысяч заказчиков в мире повышают устойчивость данных, своди к минимуму время возможного простоя бизнеса, используя решение NAKIVO Backup & Replication на QNAP NAS, обеспечивающее надежное резервное копирование и аварийное восстановление для VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, Nutanix AHV, Proxmox VE, Amazon EC2, Linux/Windows, NAS/файловых ресурсов и Microsoft 365.

Универсальное решение для резервного копирования

NAKIVO Backup & Replication — это быстрое, доступное и популярное решение для резервного копирования и аварийного восстановления для виртуальных, физических, облачных сред и сред SaaS. Установив NAKIVO Backup & Replication на QNAP NAS, вы разгружаете ресурсы производственной инфраструктуры и оптимизируете действия по защите данных. С помощью этого универсального решения вы объединяете аппаратное обеспечение, программное обеспечение для резервного копирования и аварийного восстановления, хранилище, дедупликацию, прямое резервное копирование в облако и защиту от программ-вымогателей.

С помощью совместного решения QNAP и NAKIVO заказчики получают следующие преимущества:

Резервное копирование и восстановление происходит до двух раз быстрее.

До 10 раз уменьшается место для хранения данных.

Экономия до 50% на расходах на лицензирование и обслуживание.

Круглосуточная техническая поддержка от NAKIVO.

Мгновенное восстановление

NAKIVO Backup & Replication, установленный на QNAP NAS, предоставляет несколько вариантов восстановления для различных сценариев:

Мгновенную загрузку виртуальных машин VMware vSphere и Microsoft Hyper-V из резервных копий.

Мгновенное детальное восстановление файлов и объектов для Microsoft Exchange, Microsoft SQL Server и Active Directory.

Восстановление физических машин с ОС Windows/Linux на «голое железо».

Восстановление данных и виртуальных машин Proxmox VE на новую виртуальную машину.

P2V-восстановление физических машин Windows/Linux в виде виртуальных машин.

Прямое резервное копирование в облако

Заказчики могут отправлять копии с резервных хранилищ на QNAP NAS прямо в Amazon S3, Microsoft Azure, Wasabi Hot Cloud Storage, Backblaze B2 и другие S3-совместимые платформы хранения. Используйте функцию цепочки заданий, чтобы автоматизировать резервное копирование в облако сразу после успешного завершения резервного копирования на NAS.

Защита от программ-вымогателей

Вы можете использовать NAKIVO Backup & Replication для создания неизменяемых резервных копий в общедоступных и частных облаках, локальных репозиториях на базе Linux или непосредственно на NAS. Неизменяемые резервные копии будут защищены от изменения, удаления и шифрования программами-вымогателями.

Встроенный DR

QNAP NAS с NAKIVO Backup & Replication включает в себя встроенную автоматизацию и оркестрацию аварийного восстановления, а также репликацию в режиме реального времени всего за 1 секунду. Это позволяет создавать последовательности аварийного восстановления любой сложности, которые можно запускать одним щелчком мыши в случае сбоя, а также проводить плановое аварийное тестирование без нарушения работы производственных устройств и сети предприятия.

Полное готовое решение для виртуализации

В средах, где используются ресурсоемкие приложения виртуализации, NAKIVO Backup & Replication на QNAP NAS представляет собой комплексное решение, готовое к виртуализации. Решения QNAP NAS на базе ZFS обеспечивают надежность и дедупликацию данных для хранения виртуальных машин, позволяя при этом воспользоваться более экономичным NAS QTS для резервного копирования.

Отзывы заказчиков

В своих отзывах пользователи отмечают, что благодаря доступной цене и отличной функциональности NAKIVO Backup & Replication предлагает лучшее соотношение цены и производительности. В некоторых случаях комбинация NAKIVO Backup & Replication и QNAP NAS обходится в 5 раз дешевле, чем другие решения, позволяя разгрузить виртуальную инфраструктуру копаний-заказчиков. В то же время, по словам одного из IT-менеджеров Международной сети управления электроникой (IEMN), данное решение обеспечивает в 2,5 раза большую скорость резервного копирования виртуальных машин Hyper-V.

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Получить больше информации о совместном решении QNAP и NAKIVO вы можете на этой странице: https://www.qnap.com/solution/qnap-nakivo/en/. Также вы можете загрузить бесплатную пробную версию NAKIVO Backup & Replication на базе QNAP по этой ссылке: https://www.nakivo.com/resources/download/trial-download/. Лицензия Free Trial не имеет функциональных ограничений и бесплатна в течение 15 дней.