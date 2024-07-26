FTC проводит расследование, как компании используют ИИ для ценообразования на основе поведения потребителей

Федеральная торговая комиссия США (FTC) объявила, что начинает расследование, как компании используют искусственный интеллект для установления цен на основе поведения потребителей. Восьми компаниям, которые предлагают «цены на услуги наблюдения», основанные на искусственном интеллекте, было предписано предоставить информацию о потенциальном влиянии этих продуктов на частную жизнь, конкуренцию и защиту потребителей. В число восьми компаний входят: Mastercard, Revionics, Bloomreach, JPMorgan Chase, Task Software, PROS, Accenture и McKinsey & Co.

В рамках расследования FTC стремится узнать больше о том, как ИИ и другие технологии используются для изменения цен на основе поведения потребителей, их местоположения и других персональных данных. Комиссия утверждает, что такая практика позволяет компаниям взимать с разных клиентов разные цены.

FTC запрашивает информацию о типах услуг по ценообразованию, которые каждая компания разработала и может лицензировать третьим лицам, а также о текущем использовании этих услуг. Также запрашивается информация о том, как эти услуги влияют на ценообразование для потребителей.

Председатель FTC Лина М. Хан заявила, что американцы вправе знать, используют ли компании подробные данные о потребителях для ведения слежки за ценами, и расследование прольет свет на эту теневую экосистему посредников в ценообразовании.