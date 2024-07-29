Что такое QNAP JBOD и какие продукты входят в эту линейку

Существующих объемов для хранения данных никогда не будет достаточно, поскольку каждый день наши потребности растут! Компания QNAP, которая является лидером рынка сетевых устройств хранения данных, предлагает широкий спектр устройств расширения хранилища (JBOD), которые поддерживают различные интерфейсы расширения, включая SAS, PCIe, SATA и USB. Это позволяет пользователям в любое время расширить емкость хранилища своего NAS, персонального компьютера или сервера, обеспечивая не только гибкость и удобство, но также более экономичное и гибкое распределение бюджета. Однако количество устройств в линейке QNAP JBOD настолько велико, что на первый взгляд может ошеломить пользователя. На самом же деле продукты QNAP JBOD имеют последовательную и четкую логику классификации. Давайте шаг за шагом разберемся в «секретах» QNAP JBOD, отвечая на самые часто возникающие вопросы пользователей.

В настоящее время существует четыре типа QNAP JBOD: SAS, PCIe, SATA и USB. С точки зрения рейтинга скорости JBOD, как правило, SAS является самым быстрым. За ним следует PCIe, затем SATA и, наконец, USB. Что касается признания на рынке, то SAS является наиболее популярным. Чтобы полностью понять линейку продуктов QNAP JBOD, посетите страницу JBOD Selector (https://www.qnap.com/en/product/compare-expansion). Также имейте в виду, что фактическое количество модулей JBOD, которые можно подключить последовательно, может варьироваться в зависимости от модели NAS. Подробную информацию можно получить, обратившись к списку совместимости расширения хранилища (https://www.qnap.com/en/compatibility-expansion).

— В чем заключается логика классификации QNAP JBOD? Означает ли упоминание SATA в QNAP SATA JBOD использование жесткого диска SATA?

— Нет. SATA в SATA JBOD означает, что порт передачи JBOD использует «сигнал SATA», и это не имеет никакого отношения к тому, является ли жесткий диск диском SATA. Логика классификации JBOD в QNAP основана на типе «источника сигнала» внешнего интерфейса JBOD, то есть протоколе передачи между картой расширения хранилища NAS и JBOD. Если сигнал интерфейса JBOD — SATA, то это SATA JBOD. Если сигнал интерфейса PCIe, это PCIe JBOD и т.д.

— Почему интерфейс SATA JBOD использует mini-SAS? И можно ли его после этого продолжать называть SATA JBOD?

— Если 16 дисков SATA используют обычный интерфейс eSATA для внешнего расширения, то потребуется 16 кабелей. Чтобы упростить проводку и сделать прокладку кабелей более удобной, сохраняя при этом эффективность передачи, QNAP специально выбирает разъемы и кабели SFF-8644 и SFF-8088, которые обычно используются для передачи высокоскоростных сигналов SAS, как это определено комитетом SFF. Если взять в качестве примера TL-D1600S JBOD, то для подключения 16 дисков SATA потребуется всего 4 кабеля.

— Почему в линейке QNAP есть PCIe JBOD?

— PCIe JBOD редко встречается на рынке, но QNAP остается одной из немногих компаний, все еще предлагающей его. QNAP PCIe JBOD отличается тем, что способен последовательно подключать несколько устройств даже при достижении емкости хранения петабайтного уровня.

— Когда NAS взаимодействует с JBOD через слот PCIe? Что еще необходимо установить?

— Поскольку все карты расширения хранилища QNAP представляют собой интерфейсные карты PCIe и их необходимо устанавливать в слоты PCIe NAS, персонального компьютера или сервера, NAS необходимо выбрать соответствующую карту расширения хранилища с внешним интерфейсом, совместимым с JBOD, а также соединительные кабели для подключения к JBOD. Давайте рассмотрим это на следующих примерах:

Пример 1. Использование сетевого хранилища TS-464.

Используя список совместимости расширения хранилища, можно обнаружить, что TS-464 может поддерживать один TL-D800S SATA JBOD. Установите карту расширения QXP-800eS-A1164 на NAS и используйте два кабеля SFF-8088 — SFF-8088 для подключения NAS и JBOD.

Пример 2. Использование сетевого хранилища TVS-h874.

Используя список совместимости расширения хранилища, можно обнаружить, что TVS-h874 может поддерживать два JBOD TL-D1600S SATA. При подключении модуля расширения установите карту расширения QXP-1600eS-A1164 на NAS и используйте четыре кабеля SFF-8644 — SFF-8088 для подключения NAS и JBOD.

Пример 3. Использование NAS TS-855eU-RP.

Используя список совместимости расширения хранилища, можно обнаружить, что TS-855eU-RP может поддерживать один TL-R1200S-RP SATA JBOD. Установите плату расширения QXP-1600eS-A1164 NAS и используйте три кабеля SFF-8644 — SFF-8088 для подключения NAS и JBOD.

Пример 4. Использование NAS TS-h1677AXU-RP.

Используя список совместимости расширения хранилища, можно обнаружить, что TS-h1677AXU-RP может поддерживать до восьми JBOD PCIe TL-R2400PES-RP. Если необходимо подключить только один JBOD, установите карту расширения QXP-3X8PES на NAS и используйте один кабель CAB-PCIE10M-8644-8X для подключения NAS к JBOD.

— На какие типы в целом делятся кабели QNAP JBOD в зависимости от различных внешних интерфейсов?

— Для SAS, PCIe, SATA и USB JBOD используются соответствующие кабели.

SAS JBOD с использованием mini-SAS HD (от SFF-8644 до SFF-8644):

— CAB-SAS05M-8644 (0,5 метра),

— CAB-SAS10M-8644 (1 метр),

— CAB-SAS20M-8644 (2 метра),

— CAB-SAS30M-8644 (3 метра).

PCIe JBOD использует специально разработанный QNAP выделенный кабель SFF-8644:

— CAB-PCIE10M-8644-4X (1 метр, PCIe Gen3 x4, 32 Гбит/с),

— CAB-PCIE10M-8644-8X (1 метр, PCIe Gen3 x8, 64 Гбит/с).

SATA JBOD использует mini-SAS (SFF-8088) или mini-SAS HD (SFF-8644), один кабель может поддерживать только четыре жестких диска:

— внешний кабель Mini SAS (от SFF-8088 до SFF-8088),

— внешний кабель Mini SAS (от SFF-8644 до SFF-8088).

USB JBOD использует USB-кабель.

— Почему при покупке TL-D1600S SATA JBOD в комплект поставки входят четыре кабеля передачи данных?

— Потому что для TL-D1600S SATA JBOD требуется карта расширения QXP-1600eS-A1164, а каждый порт SFF-8644 на карте расширения поддерживает только четыре жестких диска SATA на JBOD с одним кабелем передачи. Карта расширения QXP-1600eS-A1164 имеет четыре порта SFF-8644, поэтому для поддержки 16 жестких дисков TL-D1600S JBOD необходимы четрые кабеля передачи от SFF-8644 до SFF-8088.

— Почему SAS JBOD является самым популярным?

— На это существует 5 причин:

Можно использовать диски SAS с более высокой производительностью и большей надежностью.

Эксклюзивная технология резервирования SAS JBOD — SAS Multi-Path. На стороне NAS определены путь «A» и путь «B» (перекрестный контур). В процессе последовательного подключения на стороне JBOD, если на одном пути возникает проблема, путь «B» все равно можно использовать для обеспечения непрерывной работы службы.

Можно использовать технологию Dual-Path с двухконтроллерной архитектурой (TL-R1620Sdc). Принцип аналогичен Multi-Path. Dual-Path — это технология, специфичная для архитектуры с двумя контроллерами (NAS Dual-Path + двойной контроль JBOD). Двухканальные соединения между NAS с двумя контроллерами и JBOD с двумя контроллерами используются для обеспечения резервирования с помощью резервной конфигурации Cross Loop.